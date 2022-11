Ruprechtice - Rapid Liberec 1:2 (1:1)

Ve šlágru kola v souboji dvou celků z popředí tabulky Ruprechtice nestačily doma na vojáky libereckého Rapidu, podlehli 1:2. „Sice jsme vedli zásluhou Horáčka, ale mladý tým hostů nejprve srovnal z penalty a pak celkem zaslouženě vstřelil vítězný gól,“ komentoval zápas tajemník domácího Sokola Miloslav Cihlář.

Jilemnice - Hodkovice 3:2 (1:1)

První polovinu sezony z velké části nejlépe zvládaly Hodkovice, ale sobotní čtvrtá porážka, kterou utrpěly ve 14. kole v Jilemnici, je z popředí poněkud odsunula. Domácím v zápase plném zvratů zajistil výhru 3:2 minutu před koncem David Rychtr.

„Celý pátek pršelo, ale hřiště bylo v dobrém stavu. Soupeř měl mladý tým, hodně nás napadali, špatně jsme se prosazovali, dali si vlastní gól, udělali chyby a moc nám nevyhovoval trend sudího, který to dost pouštěl. Ještě se musíme připravit na dohrávku, kterou máme za čtrnáct dní se Skalicí,“ uvedl hodkovický trenér David Novotný.

„Chtěli jsme vyhrát a nakonec se nám to i podařilo, ale až skrze nesmírnou bojovnost,“ popisuje klíč k výhře nad Hodkovicemi trenér domácích Aleš Skalický. „Prvních patnáct minut jsme soupeře zatlačili a vůbec jsme ho nenechali hrát. Do vedení jsme se dostali krásným gólem Šimona Kubiny. Ještě do poločasu nás ale srazil vlastní gól. Ve druhém poločasu bylo znát, že obě mužstva chtějí strhnout vítězství na svou stranu. Hosté zvedli náskok na 2:1, ale moji kluci si šli za svým a dorovnali jsme. Když už se zdálo, že utkání skončí, možná i docela zaslouženou, remízou, tak na sebe vzal tíhu zodpovědnosti nejmladší hráč na ploše, devatenáctiletý David Richtr, a skóroval z úplně mrtvého bodu,“ vypráví průběh utkání od začátku do konce Skalický.

Jestřebí - Hrádek n. N. B 3:0 (1:0)

Nováček z Jestřebí zakončil výsledkově povedený podzim výhrou 3:0 nad Hrádkem B. Před dohrávkami je zatím na první místě.

„Výsledek je pro hosty poměrně krutý. Utkání lámaly penalty. Zatímco my jsme jí proměnili a vedli 2:0, hosté jí vzápětí zahodili a nedali kontaktní branku. Od té doby jsme to měli pod kontrolou, přidali třetí branku a bylo hotovo,“ stručně pravil Pavel Kolář, vedoucí Jestřebí.

Dubnice - Nové Město p. s. 7:2 (3:2)

Čtyři branky kanonýra Radima Věcheta nasměrovali Dubnici k jasné výhře nad nováčkem soutěže.

„Za výhru jsme samozřejmě rádi, zima tak pro nás bude klidnější. Výsledek ale zase tak neodpovídá. Hlavně v prvním poločase hosté hodně kousali. My jsme rychle vedli o dvě branky, soupeř srovnal. Nám pomohla branka těsně před pauzou. Podařil se nám nástup do druhého poločasu, přišla čtvrtá branka a to bylo zlomové. Podzim byl z naší strany vydařený,“ kvitoval Radim Věchet, domácí kanonýr a hrající trenér.

„Zase jsme nezačali dobře. Inkasovali jsme branku od domácího snajpra Radima Věcheta hned v úvodu, i když jsem hráče před zápasem varoval, že je to nebezpečný střelec,“ krčí rameny trenér Nového Města David Jalovičár. „Až do skóre 3:2 jsme dokázali držet krok, ale poté, co soupeři zvýšili na 4:2, tak už byl tým definitivně zlomený,“ dodává Jalovičár. Nového Města po slibném začátku sezóny nečekalo, že bude na konci podzimní části na předposledním místě tabulky, takže se jim do pauzy neodchází lehce.

Doksy - Jablonné v Podj. 5:1 (2:0)

Doksy zakončily podzim jasnou výhrou, díky tomu přeci jen odskočily spodku tabulky.

„Podle mě jsme vyhráli zaslouženě. Soupeř se snažil, ale kromě gólů a ještě jedné velké šance toho moc neměl. Kluci měli radost, užili si to. Podzim není tak vydařený, očekávali jsme více bodů, chtěli jsme být ve středu tabulky,“ řekl Karel Kapoun, vedoucí Doks.

„Náš výkon byl opravdu špatný. Byli jsme pomalí, rozehrávka špatná a bojovnost skoro žádná. Prostě a jednoduše, soupeř byl po všech stránkách lepší. O naší jedinou branku se postaral Radim Čadek,“ říká Aleš Kotek, kouč Jablonné. „Nicméně chci poděkovat klukům za celý podzim. Trochu si odpočineme a v zimě se vrhneme na druhou část sezóny,“ dodává optimisticky Kotek.

Cvikov - Kamenice 2:5 (1:2)

Fotbalisté Kamenice splnili povinnost, na půdě Cvikova vyhráli 5:2 a na první místo ztrácejí tři body.

„Na začátku jsme nedali dvě tutovky, celkově jsme pálili šance, jejich brankář čaroval. Nakonec jsme to prolomili. Hrálo se na těžkém terénu, vázla kombinace, ale vyhráli jsme zaslouženě,“ konstatoval Bohuslav Najman, kouč Kamenice.

Skalice B - Vratislavice 1:2 (1:2)

Se třemi body zůstává poslední Skalice B. Nováček doma proti Vratislavicím nesehrál špatné utkání, přesto musel přijmout těsnou porážku.

„Já si myslím, že to bylo naprosto vyrovnané. Rozhodovaly šance. My jsme nezvládli těch deset minut, kde jsme dostali dvě branky. Za výkon ale musím kluky pochválit. Čekají nás ještě dvě dohrávky. Myslím si, že by nám mohli pomoci kluci z A týmu. Tak uvidíme, jak to dopadn,“ prozradil Jakub Gabriel, hrající trenér Skalice B.