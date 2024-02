Patří mezi ně Doubí, které po Ruprechticích (3:2) porazilo i Krásnou Studánku (5:3) a v sobotu ho čeká Vesec.

„Máme za sebou náročný víkend se dvěma zápasy. V sobotu jsme si pozvali účastníka středočeské I. B třídy Pěčice, kdy jsme vedle čtyř hráčů z áčka dali hodně šanci mladým klukům z U17 a U19, vyhráli jsme 3:2. V neděli nás v poháru čekala Krásná Studánka, a až na na začátek, kdy nás soupeř zaskočil v úvodní čtvrthodině dvěma góly, jsme střetnutí měli od 20. minuty pod kontrolou a šli si za vítězstvím,“ řekl Peter Sulo, trenér Doubí, jenž o víkendu protočili celý kádr.

Zdroj: DENÍK/Jakub Vítek

Jeho tým má nakročeno k postupu ze skupiny. „Jsme na začátku. Na druhou stranu je pravda, že chci, aby si kluci nastavili do hlav, že chceme vyhrát každý zápas, do kteréhio jdeme, a je jedno, jestli je to příprava, pohár nebo mistrák,“ dodal kouč Doubí.

Druhé vítězství zapsala rezerva českolipského Arsenalu, která v městském derby přestřílelal Lokomotivu 6:3. „Zase úřadoval Kaňkovský, který se trefil hned čtyřikrát, pokaždé jinak,“ usmál se Tomáš Kucr, trenér Arsenalu B. „Měli jsme takovou splácanou sestavu, úvod byl kostrbatý, do poločasu jsme dali dva góly. Po změně stran soupeř snížili, pak jsme odskočili na 4:1, ale po našich chybách se Lokotka dostala na dostřel jediné branky. Závěr jsme si už pohlídali,“ dodal Kucr.

Podruhé vyhrála také Mimoň a podruhé si připsala skalp účastníka krajského přeboru. Liberecký Rapid přehrála 3:0. „Výsledek nás samozřejmě těší, vyhrát dva zápasy v přípravě, to se nám tak často nestává. Navíc porazit celky z vyšší soutěže, to se nám často nestává. Ale jsou to přátelské zápasy, týmy nejsou kompletní, takže to zase tak moc nepřeceňujeme,“ má jasno Marek Steinfest, trenér Mimoně.

Ve skupině D naopak čeká na první bod Stráž pod Ralskem, která prohrála s Bílým Kostelem vysoko 1:5. „Je to jednoduché, podruhé jsme neměli kompletní sestavu, chyběla řada hráčů. Osobně se mi formát poháru líbí, máme zajištěné čtyři přátelské zápasy, člověk nemusí nic shánět,“ přiznal Ladislav Poncar, sekretář Stráže.

Nový Bor pak přejel Doksy 7:0. „Ukázal se rozdíl mezi oběma soupeři,“ stručně pravil Radek Fakan, předseda Nového Boru.

Skupina A: Železný Brod – Košťálov 1:1 (0:0), Jilemnice – Bělá 2:1 (1:0).

Skupina B: Jablonec U18 – Desná 6:1 (1:0), Plavy – Albrechtice 11:1 (6:0).

Skupina C: Arsenal Č. Lípa B – Loko Č. Lípa 6:3 (2:0), Nový Bor – Doksy 7:0 (4:0).

Skupina D: Bílý Kostel – Stráž p. R. 5:1 (1:1), Mimoň – Rapid Liberec 3:0 (3:0).

Skupina E: Přepeře B – Rychnov 0:2 (0:2), Turnov B – Sokol Pěnčín 4:2 (4:1).

Skupina F: Krásná Studánka – Doubí 3:5 (2:2), Smržovka – Vesec 1:3 (0:0).