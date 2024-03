Tam nestačil na posílenou rezervu českolipského Arsenalu. Lídrovi I.B třídy podlehl 1:3. „Pro nás to byla velice dobrá prověrka. Věděli jsme, že tady bude kompletní lavička jejich A týmu. V rámci přípravy to byl dobrý soupeř, utkání mělo svou kvalitu. První dva góly padly po našich chybách. V první půli byli lepší na míči, ve druhé zase my,“ uvedl Ondřej Holeček, hrající předseda Hrádku nad Nisou.

Jinak se ale Hrádku v přípravě dařilo. Vilémov porazil 3:1, Mnichovohradišťské SK 2:0, Slovan Liberec U 19 3:2. „Příprava byla dobrá, co se týče kádru, tak žádné velké změny nejsou. V zimě je to v amatérských soutěží těžké. Proběhly akorát přesuny dorostenců,“ podotkl.

Jarní část sezony zahájí Hrádek nad Nisou v sobotu 23. března na hřišti posledního libereckého Rapidu. Generálku už neodehraje. „Tak trochu jsme počítali, že v poháru postoupíme,“ usmál se Holeček. „Zvažovali jsme s trenérem, zda něco nevymyslíme. Nakonec jsme se rozhodli, že ten víkend necháme volný,“ prozradil.

Týmu se vyhýbala těžké zranění, přesto eviduje drobné problémy. „František Kordík je zraněný. David Chmátal už má stehenní sval v pořádku, ale pro změnu má problémy s kotníkem,“ zakroutil hlavou.

Hrádek vstupuje do druhé poloviny sezony se ziskem 35 bodů, je na tom stejně, jako první Pěnčín. „Rádi bychom krajský přebor vyhráli. Pěnčín má ale opravdu silný kádr. Kdyby se nám to podařilo, byl by to velký úspěch,“ připomněl.

Dveře k případnému postupu do divize má Hrádek docela pěkně otevřené. Z několika důvodů. Třeba to, že třetí Velké Hamry B, které stejně nemohou postoupit, ztrácí na vedoucí duo deset bodů. Nebo to, že Pěnčín do divize (zatím) nechce. „Samozřejmě se o tom bavíme. Minulý rok jsme skončili druzí a bylo nám to nabídnuto. S díky jsme odmítli. Je to stále daleko, na jaře se může stát cokoliv. Kdyby to ale přišlo, jsme určitě více připravení, než tomu bylo naposled. Ale důležité budou výsledky,“ dodal Ondřej Holeček.