Nový lídr tabulky si vypracoval dvougólový náskok už v prvním poločase. „Povinné vítězství nad nováčkem soutěže, který nám cestu za třemi body trochu zkomplikoval. V sobotu 5. listopadu hrajeme od 14 hodin opět na Harcově. Hostíme v městském derby Rapid Liberec,“ pozval fanoušky na další mač tajemník ruprechtického klubu Miloslav Cihlář.

„Bylo znát, že jsme nastoupili proti momentálně asi nejsilnějšímu týmu soutěže, samí mladí naběhaní kluci. První poločas jsme prohrávali 2:0. Po pauze jsme dokázali snížit hezkou akcí na 2:1, a dokonce srovnat. Chvíli to vypadalo, že dojde k nějakému obratu, ale neproměnili jsme velkou šanci, naopak jsme inkasovali, a zbytek zápasu už jsme jen dohráli,“ popisuje zápas trenér David Jalovičár. „Je škoda, že jsme za tak krásného počasí hráli na umělé trávě, ale jinak to asi nešlo,“ podivuje se trenér.

Dubnice – Hodkovice n. M. 4:3 (1:2)

Zápas měl dva střelce hattricků, za domácí se třikrát trefil hrající kouč Radim Věchet, za hosty obstaral všechny tři trefy Jan Janků.

„Pro nás je to nečekané vítězství, tady jsme s body nepočítali. Bylo to hodně ofenzivní fotbal, ve kterém jsme ale měli více šancí. Musím celý tým pochválit, bojovali jsme, ale hlavně nás nezlomilo dvoubrankové vedení soupeře. Teď to ještě potvrdit v posledním zápase a bude to pěkný podzim,“ usmíval se Radim Věchet.

FOTO, VIDEO: Utrápený Harrachov a nečitelné Roztoky v posledním podzimním duelu

„Hodně gólů, otevřený fotbal na hřišti, které je pofidérní, hodně malé a s fotbalem to nemá moc společného, což nám nevyhovovalo. Přesto jsme utkání mohli zvládnout lépe, protože jsme vedli 2:0 a měli další šance, ale v poslední minutě první půle jsme inkasovali po chybě brankáře Michalce kontaktní gól a po přestávce to domácí otočili. My jsme sice dokázali srovnat srovnat na 3:3, ale Dubnice hned přidala čtvrtý gól. V závěru jsme bojovali, snažili se z výsledkem něco udělat, ale jak jsem říkal, na tom malém hřišti se toho moc vymyslet nedalo. Nedařilo se nám tam už loni, moc nám to tam nesvědčí a zase to potvrdilo,“ konstatoval kouč Hodkovic David Novotný.

Doksy – Rapid Liberec 1:5 (0:2)

Liberečtí mladíci ke konci podzimu zase vyhrávají, na půdě Doks to byl zasloužený úspěch.

„Narazili jsme na jednoho z nejlepších soupeřů. Mladý a běhavý tým Rapidu vyhrál zaslouženě. Možná je pro nás výsledek až moc krutý, ale tak jako tak jsme na ně neměli,“ hlesl Karel Kapoun vedoucí Doks.

Trenér Rapidu Pavel Jakubec je s výkonem svého mužstva velmi spokojený. „Od samého začátku jsme udávali tempo zápasu. Určitě na to mělo vliv, že máme konečně kompletní sestavu. Po zranění se nám vrátil i brankář, sedmnáctiletý Albert Polák, který zvládnul utkání velmi dobře,“ chválí trenér. „Těší mě hlavně to, že z posledních dvou kol máme 13 střelených branek a pouze dvě obdržené. A to s takovými soupeři, jako Ještřebí a Doksy,“ směje se Jakubec.

Jestřebí – Jablonné v Podj. 2:1 (1:1)

Kuriozní branka Karla Kaňkovského z 71. minuty rozhodla o výhře domácího nováčka.

„Nehrajeme dobře, bylo to vyrovnané utkání, těší mě jenom tři body. Rozhodla situace, kdy pomezní signalizoval, že míč přešel brankovou čáru. My to z půlky nemůžeme hodnotit. Hosté se samozřejmě zlobili, takže zbytek utkání se dohrával v podivné atmosféře. Doslova jsem ale znechucený z toho, že hostující Šimon nám tam ve vzteku třískal s dveřmi. Musel jsem je vysadit. Je to jak někde v pralese,“ kroutil hlavou Pavel Kolář, vedoucí Jestřebí.

„Jestřebí je velice zkušený tým s řadou kvalitních individuáních hráčů. To se potvrdilo hned ve druhé minutě, kdy soupeř zahrával rohový kop a po naší chybě míč propadl až na zadní tyč přímo k soupeři,“ popisuje nešťastný úvod utkání trenér Aleš Kotek. Potom se Jablonnému hra podařila vyrovnat a srovnali. V druhém poločase došlo ke třem vynuceným střídáním kvůli zranění. „Hra se kouskovala a fotbalovosti ubylo,“ říká Kotek. Vítězný gól soupeře přišel v 76. minutě a podle Kotka byla situace velice nepřehledná. „Stál jsem na druhé straně, takže nemůžu být objektivní, ale je mi záhadou, jak to pomezní mohl vidět přes minimálně 6 borců. Nicméně gól platil a bylo po zápase,“ dodává Kotek.

Kamenice – Jilemnice 3:1 (1:1)

Domácí favorit zlomil bojovného nováčka až po změně stran, kdy dal dva góly a rozhodl o dvoubrankové výhře.

„Začali jsme dobře, ale nedali jsme dvě šance. Jak to tak bývá, do vedení šli hosté. Pak jsme srovnali, po změně stran jsme to zlomili dvěma góly. Od té doby už si hosté vlastně nic nevytvořili. Vítězství nás těší, jsme v tabulce pátí, jsem spokojený. Ale mohlo to být i lepší, jelikož jsme už hodně bodů zbytečně poztráceli,“ zamyslel se Bohuslav Najman, kouč Kamenice.

FOTO: Nováček srazil Chrastavu a v tabulce se k ní přibližuje

Jilemnice musela hodně improvizovat v sestavě. „Mám nějaké kluky zraněné a v průběhu utkání se mi navíc zranili oba dva stopeři. Uvidíme, jestli se dají dohromady na poslední utkání s Hodkovicemi, ale bojím se, že svalová zranění jsou na delší léčení,“ vysvětluje trenér Aleš Skalický. „Myslím, že kdybychom byli v plné sestavě, tak by hra byla vyrovnaná. Soupeř byl vyspělý, ale určitě jsme ho zaskočili, a v určitých fázích zápasu i přehrávali. Ale na rozdíl od nás, oni byli schopní proměnit šance,“ opakuje Skalický největší nedostatek, se kterým se potýkají od začátku sezóny.

Skalice B – Hrádek B 1:5 (1:4)

Skalická rezerva je stále poslední, doma podlehla Hrádku B.

„Uhráli jsme druhé poklidné vítězství v řadě, takže jsme spokojení. Musím říci, že nás domácí trošku překvapili, protože jejich hra nebyla na to, že jsou u dna tabulky, vůbec špatná. V prvním poločase jsme měli štěstí, že se nám dařilo využívat šance. Skalice sice snížila na 1:2, na chvíli nás dostala do stresu, ale po našem třetím gólu jsme se uklidnili a vývoj zápasu si hlídali,“ uvedl trenér rezervy Slovanu Hrádek Tomáš Svoboda.