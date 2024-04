O důležité body se hrálo ve Stráži pod Ralskem, kde domácí po tuhém boji porazili liberecký Rapid 2:1. Stráž je desátá, Rapid zůstává v krajském přeboru poslední.

Stráž pod Ralskem (žlutá) doma porazila Rapid Liberec 2:1. | Foto: Jiří Dozorec

Stráž dostal do vedení kapitán Mitáč, za hosty, kteří na úvod jara senzačně porazili Hrádek, srovnal v 74. minutě Wimmer. Čtyři minuty před koncem se pak do míče opřel strážský Špivák a míč zapadl za brankáře Kulicha.

„Bojovné utkání na nepříliš dobrém terénu. Fotbal se moc nehrál. Ani jeden tým neměl moc šancí, proto jsme rádi, že jsme Rapid přetlačili a získali důležité tři body do tabulky,“ stručně pravil Jan Mitáč, kapitán Stráže a střelec první branky.

„Utkání to bylo vyrovnané. Ze začátku to měla pod kontrolou Stráž, my jsme se trochu rozkoukávali. Postupně se hra vyrovnala a ve druhém poločase jsme byli lepším týmem,“ řekl Pavel Jakubec, kouč Rapidu.

Sen o dalším bodovém zisku zhatila 86. minuta a vítězný gól soupeře. „Stráž chodila do brejků, šance jsme měli i my. Pak přišel šťastný gól, který byl trochu tečovaný. Zbytek si domácí zkušeně pohlídali. Pro nás to je smolný výsledek, myslím si, že remíza by byla spravedlivá. Škoda, herně to nebylo špatné,“ dodal Jakubec.