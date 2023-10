„Utkání jsme vyhráli zaslouženě, všichni hráči i tým jako takový zaslouží pochvalu, neboť všichni splnili taktiku, jakou jsme si řekli. Podali jsme kompaktní, týmový výkon, který nás dovedl k výsledku. Hráči dali individuální výkony ve prospěch kolektivního, byli jsme lepší než domácí,“ řekl trenér vítězů Michal Kolčava.

Důležitá podle jeho slov byla i další věc. „Poprvé v sezoně se nám sešli na hřišti společně dva tahouni z minulé sezony a to byl Dušánek, který nastoupil vůbec poprvé, a Kratochvíl. Ale nebylo to jenom o nich, ale jak jsem říkal o celém týmu, kdy všichni hráči podali výborný výkon.“

To skalický trenér Zdeněk Baťka byl po zápase mírně řečeno naštvaný. „Jsme hodně nespokojený. Zase jsme prospali začátek zápasu, kdy dostaneme po třech minutách gól. Když už vyrovnáme, necháme si dát do kabin druhou branku. Pak už jsme to tlačili do plných, Chrastava to zahrála zkušeně, chodila do brejků a za produktivitu si výhru zasloužila. My jsme špatní v obranné činnosti,“ kroutil nechápavě hlavou dlouholetý kouč Skalice.

Ambiciózní celek je sedmý, na první Hrádek ztrácí už čtrnáct bodů. „Budeme hrát asi o střed tabulky, ale musíme se z těch s..... dostat. Protože takhle můžeme prohrát s každým,“ rozohnil se kouč Skalice.

„Zápasy si prohráváme sami. Už v Boru jsme dostali brzo gól a museli to otáčet. Holt nebudeme hrát o první tři místa. Je potřeba se dostat do herní pohody. Kluky to slušně řečeno štve. Po zápase jsme diskutovali, hledali chyby a východisku. Hlavní je, aby se to nerozhádalo. Musíme k tomu přistupovat zodpovědněji a dodržovat věci, které si řekneme. Jsem také nespokojený, že prohráváme doma. To se nám dělo i minulou sezonu,“ dodal Zdeněk Baťka.