Po zranění dítěte se nedohrálo. Disciplinární komise už rozhodne, co bude dál

Premiéra chrastavského Spartaku, který se vzhledem ke generační obměně kádru dobrovolně přihlásil v Libereckém kraji místo do přeboru jen do I. A třídy, se na hřišti před necelými dvěma týdny nedohrála, proto by ji měla řešit na čtvrtečním zasedání sportovně technická komise. "Všechny podklady už byly předány disciplinárce a bude se to na jejím nejbližším zasedání řešit," potvrdil Deníku Jan König z krajského fotbalového svazu.

Višňová (v červených dresech) vyhrála v Chrastavě 3:1. Zápas je z krajského přeboru. | Foto: Deník/Miloslav Cihlář

Zápas, v němž domácí vedli nad Rynolticemi 2:1, ukončil nepříjemný incident a následné dění po 76. minutě. Hostující fotbalista Lukáš Bláha, ve snaze odkopnout míč, trefil malého diváka, synovce jednoho z domácích hráčů, za hřištěm. Následoval incident hostujícího kapitána Tomáše Vacka s otcem ani ne tříletého Matyho a po jeho převozu do nemocnice a rynoltické "poradě" v kabině, že se vzhledem k obavám o bezpečnost neodváží duel 1. kola dohrát, hlavní arbitr Petr Zboroň zápas předčasně ukončil. "Mělo se to řešit už minulý týden, ale Rynoltice nedodaly všechny podklady," uvedl pro Deník sekretář Spartaku Chrastava Petr Rozmajzl. "Náš hráč v souboji odkopl balon a nechtěně trefil dítě. Pak se na něj sápali diváci a jeden z nich ho trefil do obličeje. Našeho hráče bolely zuby a i ostatním našim klukům fanoušci vyhrožovali a nadávali, že jsme hajzlové. Proto jsme odešli ze hřiště a v obavách o vlastní bezpečnost už neměli odvahu utkání dohrát," řekl Jiří Postl, předseda rynoltického oddílu s tím, že klub bude čtvrteční rozhodnutí STK akceptovat. VIDEO: V Chrastavě se nedohrálo. Malé dítě skončilo nešťastně v nemocnici Přečíst článek › Podle jejich sekretáře Tomáše Vacka, jenž dvanáct let působí i jako fotbalový rozhodčí a o předpisech má přehled, Rynoltičtí nepředpokládají, že nastane kontumace 3:0 v jejich prospěch. "Taková varianta podle mě ani není možná, pokud zápas nedohrajete," uvedl. Podobně se k situaci staví i Chrastava. "Verdikt budeme respektovat," potvrdil Rozmajzl a naznačil, že Spartak počítá s pokutou za nedostatky v pořadatelské činnosti. Zdá se, že reálnou variantou je opakování zápasu, a to třeba i bez diváků. Jasno bude po čtvrtečním zasedání komise.

