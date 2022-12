„Při rozlučce jsme s vedením týmu oznámili, že pokud hráči na jaře přístup nezmění, tak že končíme. Všichni slíbili, že se budou maximálně snažit. Omezili jsme to tím, že kdo nebude chodit na tréninky, nebude hrát zápasy,“ vypráví Chlup, jak probíhala porada kabiny po podzimní části sezóny. „To už si musí zvážit každý sám. Víte co, pro třech pivech slíbí kdokoliv cokoliv,“ dodává s nadsázkou trenér.

Jedenácté místo v tabulce I. B třídy je umístění horší, než vedení od svého týmu očekávalo. O sestupu ale nepřemýšlí. „Mysleli jsme si, že se budeme motat kolem osmého místa, to je pozice, na kterou výkonnost určitě máme. Jsme soudní a s tím, co máme, výš nemíříme,“ konstatuje Chlup. Co se nepovedlo na podzim, mají v plánu dodržet v jarní části.

Kamenem úrazu je pro Jablonec nad Jizerou fyzička. „Když už se někdy sejdeme, tak jsme schopní hrát téměř s kýmkoliv, pominu-li úplné čelo tabulky, tedy týmy jako Pěnčín, Mšeno nebo Harrachov. Kopnout do balónu umí všichni dobře, ale většinou ztratíme v druhém poločase tím, že nám dojdou síly,“ krčí rameny trenér. Nejdůležitější bude tedy během pauzy pracovat na fyzické kondici hráčů.

Jedním ze jmen, které by mohly v příští sezóně hodně pomoci, je Tomáš Mašanský. Hráč, který má za sebou angažmá například v Teplicích, ve Spartě nebo ve Slavii. „Tři roky nic nedělal, takže teď, když se dvakrát rozběhne, tak si něco natáhne,“ nebere si servítky trenér. „Ale když bude zdravý a dá se do kupy, jako že on chce, tak to je hráč, který v B třídě nemá co dělat. Kvalitativně je úplně jinde,“ dodává Chlup. Kromě toho by rádi tým posílil aspoň o dva hráče. „Nejvíc nám schází obránce a záložník,“ říká kouč. Zatím oslovili okolní týmy Harrachov a Plavy.

Od ledna je čekají tréninky v hale v Rokytnici nad Jizerou. Jakmile to dovolí počasí, přesunou se ven. „Tak uvidíme, jak nám to na jaře půjde. Sám sobě jsem slíbil, že pokud hráči přístup nezmění, tak po sezóně končím. To se pojedu mnohem radši podívat na zápas na kole, než abych se stresoval, abych měl na zápas aspoň těch jedenáct důchodců,“ směje se Chlup, ale v zápětí dodává, že svým svěřencům věří.