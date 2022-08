Výsledná tabulka krajského pháru hovoří jasně. Byly během celé sezóny okamžiky, kde vy osobně jste si výkonem týmu nebyl úplně jistý?

Do Turnova jsem přišel minulé léto a již od začátku jsme byli nastavení, že se tady bude hrát divize, od toho se vyvíjely všechny tréninky i nálada v kabině. Sice jsme ke konci podzimní části dvakrát za sebou prohráli a soupeři nás dotáhli, s týmem jsme ale nikdy nepochybovali.

Kolik týmu z krajského přeboru v Libereckém kraji by momentálně podle vás bylo schopných hrát obstojně divizi?

Liberecký krajský přebor je podle mě kvalitní soutěž, týmy ale často ani nemají ambice postoupit. Z mé pozice si myslím, že bych neměl a ani nechci hodnotit, kdo by soutěž zvládl, sami se s tím budeme prát.

Dokážete si představit, že byste hrál za takový tým a našel byste v sobě motivaci hrát co nejlépe?

Na této úrovni to pro mě není tak o úspěších jako o tom, aby mě to hlavně bavilo. V Turnově jsem znal pár kluků a ještě než jsem přišel, věděl jsem, že mají velké ambice na postup a vítězství v soutěži. To byl pro mě bonus a taky velká motivace, jelikož jsem žádnou soutěž do té doby nevyhrál. S příchodem nového trenéra se mi začalo dařit i gólově. Když jsem do Turnova v létě přestoupil, rozhodně jsem nečekal, že tato sezóna bude takto úspěšná, jak po týmové, tak po individuální stránce. Minulou sezónu bych proto rozhodně za nic nevyměnil.

S přítelkyní na dovolené v Lisabonu.Zdroj: archiv L. Petržilky

Jaká atmosféra panuje v kabině?

Těšíme se, že se porovnáme s týmy z vyšší soutěže a jsme odhodlaní získat co nejvíce bodů.

Jaký vliv měla podle vás na tým loňská změna trenéra? Jak se posunula vaše hra pod vedením Tomáše Noska? A ovlivnilo to i náladu v týmu?

S trenérem jsme si sedli, mně osobně to hodně pomohlo. Nebýt ale bývalého trenéra, možná bych v Turnově ani nebyl. Nálada v týmu byla od začátku sezóny velmi dobrá, myslím si, že jsme skvělá parta.

Bude vyšší soutěž klást i vyšší nároky na fyzičku hráčů? Jak se změní tréninky?

Tréninky už jsou delší dobu nastavené na vyšší soutěž, takže se nijak nemění.

Cítíte větší zodpovědnost i jako kapitán?

Pravdou je, že kapitánskou pásku budu muset předat, protože na podzim odjíždím na zahraniční studijní pobyt. Bohužel se to sešlo tak, že jsme zrovna postoupili do divize a já tým na první část sezóny opustím. Tým ale máme kvalitní, takže nemám žádné pochybnosti. Doufám, že se po návratu dokážu probojovat zpět do sestavy, vím, že to nebude lehké.

Do podzimní části tedy vstoupí klub s novým kapitánem nebo budete pásku předávat v průběhu sezóny?

Na poslední pohárové utkání mi ještě trenér a tým kapitánskou pásku ponechali. Měl bych být ještě trenérovi k dispozici určitě tři soutěžní utkání, ale domluvili jsme se, že se zvolí nový kapitán před začátkem soutěže.

Prozradíte, kdo bude nový kapitán bude kdo? Nového kapitána si zvolí kabina v následujícím týdnu před prvním soutěžním utkáním.

Co studujete a kam vyjíždíte na Erasmus?

Studuji magisterské studium na ekonomické fakultě v Liberci. Na Erasmus se chystám do Lotyšska, konkrétně do Rigy.

Jak moc ovlivňuje vás osobní život fotbal? Kolik času mu věnujete?

Jsem skoro denně na fotbalovém hřišti, buď v Turnově nebo v Jablonci, kde dělám asistenta ve fotbalové akademii. V současnosti jsem ale dokázal najít rovnováhu mezi fotbalem, školou a soukromým životem. V minulosti to tak vždycky nebylo.

Máte nějakou představu, jak by se mohla v ideálním případě vyvíjet vaše kariéra?

Mým cílem je hlavně dále hrát a ve výsledku mi je jedno na jaké úrovni. Nejlepší fotbalové chvíle jsem zažil právě v minulé sezóně v Turnově, takže doufám, že v tomto duchu to bude pokračovat.

Kde vás potkáme za 50 let a co budete zrovna dělat?

Na verandě budu houpat vnoučata, pokud mi to kolena dovolí.