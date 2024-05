Se svými spoluhráči táhne JOKERS za vysněným postupem do krajské B třídy. K momentálně…

„Vyšel nám hlavně začátek. Dali jsme dva rychlé góly, ale mohlo jich být klidně více. Soupeř nestíhal a v obraně jim to příliš nešlo. Další minimálně tři tutovky jsme ještě neproměnili. Jen díky naší nemohoucnosti neskončil první poločas vyšším gólovým rozdílem,“ kroutil hlavou trenér Osečné František Pittner.

Ten takový průběh zápasu trochu čekal, ale stejně ho to zaskočilo. „Byli jsme poměrně překvapeni ze špátného výkonu hostů. Na druhou stranu u nás před zápasem panovala v kabině dobrá atmosféra a měl jsem takové tušení, že by to mohlo být dobré. Samozřejmě jsme nevěděli, kolik budou mít hráčů z A-týmu, ale nakonec byl snad jen jeden,“ přemítal.

Jablonné si před těžkými zápasy zastřílelo. Odnesl to Cvikov

Díky tomuto vítězství se Osečná vyhoupla na osmé místo B třídy západ. „Získali jsme důležité tři body, jenže stále je tabulka dost našlapaná. Bylo by dobré získat alespoň bod v Lindavě. Nechci to zakřiknout, pojedeme tam s pokorou a když venku něco uhrajeme, budeme rádi,“ dodal Pittner.