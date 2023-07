Byla to one man show. Utkání celků z horní poloviny tabulky liberecké I.B třídy západ…

Jaký má akce ohlas?

Už nyní víme, že jsme ze zisku nejen nejdražších zlatých permanentek získali více peněz než za klasický celoroční vstupné. Myslím, že s ohledem na krajský přebor jde o zajímavou věc.

Teď ke sportovním věcem. právě začíná letní příprava. Jak bude vypadat?

Dneska máme první trénink, zítra odjíždí část týmu na team bullding na jižní Moravu, kde budeme do neděle dávat dohromady partu, ale budeme jezdit i na kolech a sportovat. Od příštího týdne začneme trénovat třikrát týdně úterý, středa, pátek. Nejdřív kondička, pak herní věci, taková klasika. S tím, že je přípravné období krátké.

Jaké jste si na prázdniny sehnali soupeře?

Čekají nás celkem čtyři přípravná utkání, první už v pátek v Mnichově Hradišti, ve středu 26. července přivítáme doma Spartak Police na Metují, což je tým z královehradeckého krajského přeboru. Pak v sobotu 29. července hrajeme v Německu s FSV Oderwit, kde trénuje bývalý ligový fotbalista Jirka Šišler a generálkou pro nás bude v sobotu 5. srpna zápas v Rychnově u Jablonce. Sezonu začínáme doma o týden později s Novým Borem.

Frýdlant už začíná... Marody nahradí posily. Přebor bude dřina, ví trenér Bláha

Dojde ke změnám v kádru, který skončil druhý?Přichází k nám brankář Michal Svoboda právě z Nového Boru a stoper Libor Uzel, jenž se vrací po působení v Krásném Lese. Do přípravy by se měli zapojit i někteří hráči po zranění, ale uvidíme, jak na tom budou. Plus dorostenci, kteří už naskakovali během minulé sezony.

Co si od nováčků, kteří přišli v rámci volného přestupního okna, tedy do 20. června, slibujete?

Michal Svoboda je mladý, 21letý, perspektivní gólman, který má snahu se zlepšovat. Je sice z Nového Boru, ale v Liberci studuje vysokou školu a už v průběhu sezony s námi přes týden trénoval. Není to úplně nový kluk, naopak hráč, kterého velice dobře známe. Rozhodl se, že půjde k nám a tady bude bojovat o post jedničky. Nový Bor se ho nechtěl jen tak vzdát, já jsem tam volal, chtěl jsem se domluvit na nějaké přestupní částce, ale nakonec jsme to museli řešit jako volný přestup.

Slovan Hrádek nad Nisou skončil v krajském fotbalovém přeboru po výhře 4:2 nad Novým Borem druhý za Pěnčínem, ale práva možnosti hrát divizi nevyužil. Říkal jste, že potřebujete mimo jiné i širší kádr, proto tyto už zmiňované příchody?

Ta současná situace není úplně taková, jakou bychom si představovali.

Bitva do posledního kilometru. Bohemia Rally vyhrál o 0,8 sekundy Stříteský

Jaké tedy budou ambice Hrádku nad Nisou v nadcházející sezoně?Zase budeme chtít hrát v popředí tabulky.

A útočit na divizi?

V současné době ten tým na divizi prostě nemá. Máme vyhlédnuté nějaké hráče, kteří by do budoucna mohli přijít, a pak by se o postupu třeba dalo mluvit. Ti tady ale teď nejsou, proto to není aktuální.

Nejste jediní, kdo možnost postoupit do divize odmítl. Nechtěl ji první Pěnčín a vlastně ani nikdo další…

Jedná se o velký skok. Výkonnostní i finanční, neboť jen na dopravě za podstatně delší trasy jsou ty náklady jiné.

No on, při pohledu na obsazení soutěží, nebude na Liberecku žádná procházka růžovým sadem ani krajský přebor…

Očekáváme, že to bude zajímavá soutěž. Chrastava bude jako nováček určitě dobrá, má kvalitní tým, slušně posílila a počítám, že se bude pohybovat v popředí tabulky, do pátého místa.