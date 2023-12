Kdo by čekal od kouče úspěšného celku velkou euforii, byl by poměrně zklamán. „Podzimní část hodnotím z našeho pohledu spíše průměrně,“ řekl v rozhovoru pro Deník zkušený kouč Spartaku.

Z čeho máte radost, co se naopak nepovedlo nebo mohlo být lepší?

Jsem spokojen se zápasy z venku. Naopak se nám výsledkově nedařilo na domácím hřišti. Ale já vidím problém jinde. Jsem přesvědčen, že o lepší výsledky jsme nepřišli přímo v těch zápasech,

ale v tréninkovém procesu. Kde více jak dvě třetiny hráčů má průměr maximálně jeden trénink na týden. A to je málo pokud chceme pomýšlet o lepším umístění.

Podařilo se naplnit předsezonní ambice?

Asi jsme žádné ambice před soutěží neměli. Do soutěže jsem šli spíše v očekávání jaká bude, s tím že jsme samozřejmě chtěli hrát co nejvýše. Loňský pohár, i když to je specifická soutěž, nám ukázal, že by jsme mohli hrát důstojnou roli a to se myslím potvrdilo.

Jako nováček jste v lepší polovině tabulky, to je dobré vysvědčení, že?

První polovina tabulky je hezká. Pravda, že na třetí místo ztrácíme čtyři body což není špatné. Na druhou stranu jsme spousty bodů darovali. Ke spokojenosti mě chybí tři body a to dva z Nového Boru a minimálně bod, jsme vzhledem k průběhu utkání, měli brát s Hrádkem nad Nisou. Myslím si, že Pěnčín byl nad naše síly, ale ostatní utkání jsme mohli zvládnout i lépe.

Překvapil vás nečím krajský přebor, třeba úrovní nebo vyrovnaností nebo nějak jinak?

Podzim asi probíhal plus mínus dle předsoutěžních předpokladům. Ale soutěž si myslím, že je průměrná. Až na dva týmy – Pěnčín u něho jsou vidět vynaložené finance a moc nerozumím tomu, proč tým s rozpočtem na třetí ligu stále hraje krajský přebor. Hrádek je pro mě překvapení, ale jen dvě remízy je velmi dobrá vizitka.

Ostatní trenéři vás považují za oživení, zkvalitnění soutěže, to asi také potěší, že?

Ano to potěší, jsem rád že jsme tak vnímáni a je na nás zda to potvrdíme. Zde si i troufám říci, že máme tým do první trojky, ale to za ideálních podmínek. Myslím tím trénink, aby tým byl bez zranění. Na podzim tomu tak bohužel nebylo.

Chcete někoho z kádru pochválit?

Jmenovitě nechci nikoho vyzdvihnout, ale máme samozřejmě v týmu lídry a hráče, o které se více opíráme. Ale každý hráč z kádru je pro mě důležitý a má v týmu určitou roli. Na to, že jsme oddíl, kde hráči neberou žádné peníze, dělají to proto, že chtějí a mají to rádi to tedy neděláme špatně. Proto velký obdiv a respekt mým hráčům a ostatním, kteří se o tým starají. A samozřejmě nebýt rodiny Rozmajzlů, tak si troufnu říci, že bez nich by jsme nebyli tam, kde jsme.

Jaká bude příprava, máte nějaký prosincový blok, nebo nachystaný plán na zimní měsíce?

Příprava bude standardní. Začneme na přelomu ledna a února. Máme v plánu tři přátelská utkání – tým z nižší německé soutěže, Semily a Rozstání. Poté Pohár LKFS. Tam uvidíme, kam dojdeme. Minulý rok jsme brali pohár od čtvrtfinále jako největší výzvu v ročníku, letos uvidíme, jak se to vyvine.

Budete řešit nějaké kádrové změny?

Myslím si, že nebudeme řešit nic zásadního. Já opakuji, že jsem s kádrem spokojen, ale pokud by nastala situace na zkvalitnění kádru na jednom postu, asi by jsem se nebránil. Mým přáním je větší tréninková docházka. Budu spokojen, když se nám budou vyhýbat zranění a někteří hráči odehrají více utkání než na podzim.

S čím půjdete do jarní části krajského přeboru?

To ještě nevím, musíme se sladit s týmem. Cíl bych asi neurčoval. Můžeme si něco pro jaro určit, ale spíše bude záležet na tom, co jsme schopni pro to obětovat. Za mě osobně? Já vidím reálně cíl bojovat o třetí místo, ale to musí být ruku v ruce s tréninkovou docházkou, aby jsme ten cíl měli reálně podložený.

Kdo je největším favorit na postup? Pěnčín nebo Hrádek?

To nevím, oba týmy mají můj obdiv, neprohrát za celý podzim, je dobrý počin. Hrádek je pro mě největší překvapení soutěže a zaslouženě je tam, kde je. Od Pěnčína se to očekávalo. Myslím si, že Pěnčín má zkušenější tým. Soutěž vyhraje ten, kdo zopakuje podzim, tedy bude mít stálejší výkonost.