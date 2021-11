Do kádru patří také Karel Pečenka, který na podzim zaznamenal šest branek. Některé byly obrovsky důležité a pomohly Skalici k nejtěsnější výhře.

„Podzim hodnotím velmi dobře. Ze začátku si to sedalo, na konci už jsme hráli podle našich představ,“ přiznal 22-letý Pečenka.

Karle, po podzimu jste na druhém místě jen o skóre za prvním Turnovem. Spokojenost je na místě, ne?

Určitě. Podzim hodnotím velice dobře. Před začátkem sezony přišlo několik nových kluků. Ze začátku si to trochu sedalo. Teď už to podle mě vypadá podle našich představ. Uvidíme, jak to na jaře celé dopadne.

Jak dlouho už kopete ve Skalici?

Jsem ve Skalici třetí rok, vždy jsme hráli špičku krajského přeboru. Jsem tu maximálně spokojený. Nemůžu říct ani půl slova jak na spoluhráče, tak trenéry a realizační tým.

Kde jste vůbec začal s fotbalem?

S fotbalem jsem začínal v Jestřebí, odtud také pocházím. K fotbalu mě vedle taťka, mám pocit, že mi bylo tak pět let. Chtěl bych mu za to moc poděkovat.

Po Jestřebí jste hrával ještě v České Lípě. Jaké to bylo?

Do Lípy jsem přestoupil v devíti letech. Hrál jsem tam tedy od přípravky až po starší dorost. Na Lípu vzpomínám jedině v dobrém. Hlavně na trenéra Žižku a dvojici Hynek Vrabec Dušan Ješeta. Oba mě připravovali na dospělý fotbal.

Pojďme se vrátit ještě k podzimní části. Vy jste dal šest branek. Které byl nejdůležitější?

Nejvíce mě asi těšily vítězné branky ze Sedmihorek a Rovenska. Oba zápasy jsme tam vyhráli 1:0.

Fotbal vám jistě přinesl mnoho krásných zážitků. Na co nejvíce vzpomínáte?

Vzpomínám ještě na přípravku, to jsem hrál právě pod trenérem Žižkou. Hráli jsme proti Rapidu Liberec, já mu tehdy dal sedm branek.

Na amatérský fotbal v posledních letech hrubě dopadl koronavirus. Jak jste prožíval dobu, kdy se fotbal prostě nemohl hrát?

Fotbal mi hodně chyběl. Navíc se objevilo nějaké to kilečko navíc. Nebylo lehké to potom dostat zpátky dolů. Občas jsme s klukama a trenérem uspořádali jakýsi výběh. Ale bez míče to prostě nebylo ono.

Jaká je podle vás budoucnost amatérského fotbalu?

Pevně doufám, že ta budoucnost bude co nejlepší. Jinak bych neměl co dělat. Uvidíme, jestli se soutěže kvůli pandemii zase nepozastaví. Věřím, že si ještě nějaký ten pátek zahraji.

Jaké má Karel Pečenka ambice do dalšího fotbalového života?

Chtěl bych střílet co nejvíce branek. Rád bych si někdy zahrál divizi.

Láká vás zahrát si za jiný klub?

Tohle já úplně neřeším. Kdyby přišla nějaká nabídka, můžeme se o tom bavit. Teď se ale soustředím na Skalici.

Co vás na fotbale nejvíc baví?

Asi ta kolektivní práce. Když jeden nemůže, tak mu těch deset dalších může pomoct. Není to sport o jednotlivci. Taky mám rád pocity ze vstřelené branky?

Čím se živíte a co vás kromě fotbalu ještě baví?

Pracuji v Provodínské pískovně. Kromě fotbalu si rád zajdu zacvičit a nebo zachytat ryby.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Jednoznačně Spartě!

Co říkáte na to, jakým směrem se vydává světový fotbal? Mám třeba na mysli fakt, že fotbalové mistrovství světa se bude konat na podzim v Kataru. A nebo, že by se šampionát měl konat jednou za dva roky…

Velkou roli tady asi hrají peníze. Do toho já ale zase tak nevidím. Hrát jednou za čtyři roky je podle mě ideální. Každý se na to víc těšil a týmy ze sebe vydávaly maximum.