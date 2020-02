Třetiligové Přepeře se mohou těšit na návrat záložníka Miroslava Petrláka, který působil ve druholigové Viktorii Žižkov, odkud přišel z Dobrovice.

Divizní Arsenal Česká Lípa posílil do bojů o záchranu na postu trenéra, kam byl vybrán Martin Hřídel a s ním měl do klubu přijít i exligový Jiří Štajner z Chrastavy. Jenže týmy zatím nenašly společnou řeč.

Do jabloneckého Mšena přichází Pavel Bína, jenž hrával naposledy v Německu. S ním měl přijít i Jakub Žoček, kterého však čeká operace dolní končetiny, takže jeho přesun do fotbalových Čech se odkládá. Do klubu mladého Pelty jde také borec s ligovými zkušenostmi – Benjamin Vomáčka.

Jiskra Nový Bor přilákala ofenzivního záložníka Jakuba Sochora (naposledy Sobotka). Spartak Chrastava spíše oslabuje, když do Hejnic odcházejí bratři Sukové – Kristián a Lukáš.

Sokol Ruprechtice opustil Tomáš Číž, jenž se vrací domů do Valašských Příkaz. Ve Frýdlantu skončil Petr Horáček a bude působit v Rozstání. Do Bílého Kostela se z německé štace vrací Tomáš Janáček a z Hrádku navíc Radek Chomout.

Do Doubí se ze Mšena vrátil Michal Hájek.

Jaké další změny spatří světlo světa?