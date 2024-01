Jak probíhá zimní příprava?

Začali jsme už 8. ledna, trénujeme třikrát týdně, už za sebou máme i první přípravu. Na umělce v Lomnici nad Popelkou jsme prohráli 0:5 s Dvorem Králové. Hrálo se na zmrzlém hřišti, bylo to těžké, ale na druhou strany měly podmínky aba týmy stejné. Není se na co vymlouvat, soupeř byl evidentně lepší.

Jaké vás dál čekají přípravná utkání?

Únorový program nám vyplní základní skupina Poháru LKFS. Čekají nás čtyři zajímaví soupeři Jilemnice, Studenec, Jívan Bělá a Železný Brod.

Zamlouvá se vám nový formát tradičního zimního klání?Určitě je to zajímavé. Otázka bude, pokud nepostoupíme do 2. kola. Pak už bychom soupeře hledali na březen obtížněji. Museli bychom sehnat někoho z nižších soutěží.

Pojedete i na zimní soustředění?

Ano, doladíme to až podle toho zmiňovaného Poháru LKFS. Určitě to bude v březnu, máme v plánu Dvoračky. Budeme tam sportovat a zároveň utužíme partu.

Chystáte změny v kádru?

Chceme lehce doplnit a posílit. Podařilo se nám prodloužit podzimní hostování Matyáše Hnyka z Roztoků u Jilemnice a Tomáše Holce ze Sokolu Mříčná. Budou tady i na jaro a po skončení sezony budeme jednat, co dál. Ve hře by mohlo být další hostování nebo i tvrdý přestup.

Nikdo neodejde?

Stávající kádr by měl zůstat. Řešíme ale nějaká zdravotní úskalí. Patrik Holovič je po operaci menisku, nějaká trápení má i Miroslav Kosina, náš nejstarší hráč, kterému bude už padesát a v létě asi bude chtít končit.

Ještě na něčem pracujete?I vzhledem k zmiňovaným zdravotním potížím pracujeme na jednom příchodu.

O koho jde?

Zatím to říkat nechci, není to hotové?

A postově?

Jde o ofenzivního hráče, který umí i defenzivu. Takže univerzál.

Cíle před jarní částí jsou pro vás jako nováčka asi jasné, že?

Rádi bychom se udrželi, je to složité. První čtyři týmy jsou odskočené od středu dolu je tabulka vyrovnaná. Uvidíme, kolik týmů bude sestupovat, kdo půjde dolu z divize, kdo bude mít chuť jít nahoru z I. A třídy. Ve svých letech už z fotbalu nedělám vědu, nehrotím to a říkám si, že je to amatérský sport na žízeň. Na druhou stranu ho mám rád. Reprezentujeme obec, která nám pomáhá, podporují nás i dlouholetí sponzoři . Chceme se zachránit, mít výsledky a hlavně, aby lidi chodili a fotbal je balil, byl pro ně zábavou.