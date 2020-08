Frýdlanští se mohli pochlubit jak útočnou, tak i obrannou silou. Patřili totiž mezi nejvíce skórující týmy, ale zároveň i mezi nejméně inkasující.

Také v přípravném období na nadcházející ročník se Slovanu hodně daří. Porazil například Šluknov 7:0, Českou Lípu 4:2 nebo Vilémov 4:0.

Vedení klubu navíc přivedlo dvě posily. Jana Kesnera a Mariana Kobra.

„Se Slovanem bych chtěl hrát určitě vršek tabulky, co nejvýše. Cíl by byl postup do divize,“ odvětil Jan Kesner na dotaz, co by chtěl s Frýdlantem dokázat.

„Myslím si, že umístění bude do top 5. Budu rád za každý gól, ale opravdu si nedokážu tipnout, kolik jich dám,“ pokrčil rameny Kesner.

„Do Frýdlantu mě zlákala kvalitní soutěž, výborný tým a také kolektiv. V kontaktu s klukama jsem byl již v zimě, kdy jsem tu s nimi příležitostně trénoval,“ přiznal Marian Kobr.

„Rád bych se postupně zapracovával do sestavy. Myslím si, že mužstvo má na to, aby atakovalo přední příčky tabulky. Frýdlant jsem sledoval. Na podzim jsem se byl podívat na pár domácích zápasů,“ řekl Kobr o svých cílech.