Systém hry byl jednoduchý. Týmy se rozřadily do čtyř skupin po pěti. Z každé skupiny vypadl vždy jeden tým a zbylé čtyři postoupily do vyřazovací fáze. Do finálového boje o první příčku se nakonec probojovaly oba celky domácích fotbalistů. „Takové obsazení finále nikdo moc nečekal. O to to bylo hezčí. Všichni protihráči na hřišti se dobře znali a myslím, že to hru docela okořenilo,“ říká Beran. Turnaj nakonec ovládl tým pod názvem Kolotoč, který obhájil prvenství z loňského ročníku. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Milan Plesar, který se pro novou sezónu vrací do kádru Višňové. Nejlepším brankářem se stal člen B-týmu Slovanu Liberec Lukáš Pešl.

„Startovné bylo 800 korun za tým, což vyšlo většinou na necelou stovku na jednoho hráče. Z vybrané částky se náklady určitě nepokryjí, ale s tím pomohl prodej občerstvení a nápojů. Zároveň byly na parkovištích kasičky na dobrovolný příspěvek na mládež, do které teď ve Višňové chceme hodně investovat,“ vysvětluje Beran.

Organizačně bylo do akce zapojeno několik desítek lidí, především oddílu kopané a samozřejmě jejich rodiny, kamarádi, známí. Díky tomu nešlo v sobotu jen o fotbal, ale pro návštěvníky byl přichystaný i doprovodný program. „Zajímavým zpestřením byla například soutěž o nejtvrdší střelu. Soutěž ovládl domácí kanonýr a nejlepší střelec krajského přeboru Ondřej Michálek,“ vypichuje Beran.

Navzdory předpovědi počasí vyšly na turnaj ideální fotbalové podmínky. Ráno trochu sprchlo a trávníku to hodně pomohlo. Jen večerní finálové zápasy už musely čelit intenzivnějšímu dešti. Večerní zábavu s hudebním doprovodem DJ Bennyho to neohrozilo a prostřídalo se na ní zhruba 300 lidí. Jen plánovaný velkolepý ohňostroj se nakonec z důvodu velkého sucha konat nemohl. „Přesvědčili jsme se, že tenhle formát fotbalového dne je nejlepší, že vyhovuje nám i návštěvníkům a že přesně takhle budeme v následujících letech pokračovat,“ uzavírá Leoš Beran.

