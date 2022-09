„Když jsme prohrávali 3:2, tak jsem se naštval a vlítnul jsem na to. Takové zápasy mám rád. když je soupeř vyrovnaný. Myslím, že pak všichni hrajeme lépe,“ vysvětluje Michálek svůj úspěch jako by nic. Snaha ostatních je to, co ho dokáže nakopnout. „Nejvíc mě motivuje, když do toho spoluhráči dávají sto procent,“ dodává Michálek. Nejlepší zábava po zápase je pro něj sednout si s týmem na pivo a převyprávět si celé utkání ještě jednou.

Pěnčín zvládl šlágr, do čela jde ale Hrádek. Nový Bor se topí ve velké krizi

Živí se jako dělník ve fabrice. Pracuje na dvě směny a skloubit práci s tréninkem není jednoduché. „Když mám ranní směnu, tak trénink stíhám. Když mi vyjde na odpolední, tak ho musím vynechat. Naštěstí ale moje práce není fyzicky moc náročná, takže na výkon nemá vliv, jestli jsem po práci nebo ne,“ říká kanonýr.

Kanonýr Ondřej Michálek při tréninku.Zdroj: archiv hráče

Ve Višňové si nejvíc cení skvělé party. „Nenapadá mě nic, co bych mohl klubu vytknout,“ krčí rameny patriot. Oddíl je jedním z pilířů krajského přeboru. Podle Michálka chtějí zkrátka hrát co nejlíp a držet se v popředí tabulky. Nejhůř do čtvrtého nebo pátého místa. „Já osobně bych si i rád zahrál vyšší soutěž, ale je tam mnohem víc souvislostí. A teď hraju tam, kde je mi nejlíp,“ usmívá se útočník.