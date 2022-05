Tomáš Studnička, kanonýr Bílého Kostela nad Nisou.Zdroj: archivTomášovi se v sezóně daří. V tabulce střelců je se 14 góly na 4. místě. „Je zajímavé vidět úspěch,“ těší se Studnička. Deset dalších branek dal i v okresním přeboru, kde občas nastoupí na B tým. V kádru 11. týmu tabulky I.A třídy je velmi důležitým hráčem. „Cíle stanovené nemáme, ale snažíme se hrát minimálně střed tabulky, myslím si, že máme kvalitní tým,“ chválí útočník.

Do Bílého Kostela přešel v roce 2017 z Chrastavy. „Ozval se mi Libor Janáček, zda bych nechtěl přestoupit do Bílého Kostela, že hledají útočníka. Já jsem souhlasil,“ vzpomíná Studnička. Na jednom hřišti s Chrastavou se ale stále ocitne rád. „Chrastava je můj oblíbený soupeř, mám tam spoustu kamarádů, ale zápasy jsou vždy vypjaté,“ přiznává zkušený hráč obou týmů.

K fotbalu Tomáše přivedli rodiče. „V 5 letech jsem začal hrát za VTJ Rapid, od první třídy jsem přestoupil do Stráže nad Nisou a začal jsem se fotbalu věnovat naplno,“ popisuje svoje začátky a jen těžko favorizuje jedno z dosavadních angažmá. „Pamatuji si období, kdy jsem přešel do staršího dorostu za Rapid Liberec. Vyhráli jsme českou divizi staršího dorostu a v tuto dobu se mi dařilo střelecky nejvíc,“ přemýšlí Studnička.

Pracuje jako elektrikář, ale žije fotbalem. „Fotbal hraji 6krát týdně, z toho 4krát hraji za klub a 2krát v týdnu hobby fotbal,“ směje se ortodoxní fotbalista. Řadí se mezi fanoušky Chelsea a libereckého Slovanu. Nad tím, kde by chtěl do budoucna hrát on sám ale moc nedumá. Jistě ví jen jedno. „Určitě bych ještě pár let chtěl hrát, dokud mi zdraví slouží,“ uzavírá Studnička.