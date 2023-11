„Celkově naše podzimní vystoupením z pohledu předváděných výkonů nehodnotím zle, ale poslední zápas s Železným Brodem se nám opravdu nepovedl. Když se sečte, že doplácíme na nezkušenost, plus nejsme v ideálním rozpoložení a neukážeme stoprocentní výkon, tak z toho vyjde, že jsme v této soutěži bez nároku. Snad si zlepšíme náladu v dohrávce. Náš výkon ale bude muset být daleko lepší,“ řekl trenér nováčka VTJ Rapid Liberec Pavel Jakubec po porážce 0:6.

FOTO, VIDEO: Lídra z Hrádku hnal ve šlágru přeboru v Pěnčíně autobus fanoušků

Doufal, že právě v duelu dohrávaného 1. kola s Železným Brodem by jeho tým mohl soka ze spodní části soutěže potrápit. „To se nepovedlo, v úvodních deseti minutách jsme dvakrát inkasovali, nezachytili úvod a soupeř, který si šel za výsledkem dravějším způsobem, naše individuální chyby potrestal. My jsme tahali za kratší konec provazu od začátku do konce. Náš výkon byl špatný,“ konstatoval kouč posledního celku tabulky.

„Byl to poslední třináctý zápas a na to číslo budeme vzpomínat v dobrém. Utkání se nám povedlo, škoda, že jsme takové sebevědomí neměli ve více kolech a našli jsme ho až v tom posledním. Takový zápas se nám už dlouho nepovedl, měli jsme ho od začátku pod kontrolou,“ pravil spokojený kouč hostů Milan Mayer.