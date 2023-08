Hned úvodní hrací víkend nabídne pestré menu, v sobotu přinese šest duelů, v neděli přijde na řadu dohrávka Velké Hamry B – Chrastava. Všechna střetnutí začínají v 17.00.

Právě rezerva divizních Velkých Hamrů bude společně s Pěnčínem, stejně jako v minulém ročníku, patřit k top favoritům. „Je to tak. O další místa se poperou Sedmihorky, Skalice, za nimi Chrastava s Frýdlantem a někde mezi nimi snad i my. Kvalita přeboru by měla jít nahoru příchodem Chrastavy. Co vím, tak týmy, které jsem jmenoval, posílily,“ uvedl Ondřej Holeček, předseda Hrádku nad Nisou, jehož tým odmítl otevřít divizní brány, a tak přivítá v sobotní premiéře nejvyšší krajské soutěže tradičního soka Nový Bor.

„Za mě je dobře, že budeme hrát s mančafty z okolí. Chrastava i Rapid, s kterým teď začínáme, jsou v dobré dojezdové vzdálenosti, bude to zajímavé pro diváky. Lepší než sto kilometrů do Studence je hrát derby zápasy. Myslím, že oba zmiňované kluby budou hrát v nadcházející sezoně v krajském přeboru slušnou roli,“ prohlásil trenér višňovské Jiskry Milan Melka.

Hrádek lanaří velkou hvězdu. Diváky mají bavit hra, posily i vlastní odchovanci

Hodně pozornosti na sebe bude poutat zmiňovaná Chrastava, mimo jiné úřadující vítěz krajského poháru, která se na úvod představí ve Velkých Hamrech. V generálce uhrála bezbrankovou remízu s Jiskrou Mšeno. „Los si s námi pohrál, po Hamrech máme za týden v rámci oslav 100 let klubu derby s Hrádkem. Na nové výzvy se ale těšíme, proto jsme postupového práva využili,“ řekl minulý týden v rozhovoru chrastavský trenér Michal Kolčava a dodal: „Budeme chtít naše dovednosti ukázat na hřišti, ale jak vždycky říkám, tak se musíme soustředit samy na sebe."

Vedle Spartaku jdou do akce další dva nováčci. Košťálov přivítá Sedmihorky. „Rozhodnutí ohledně toho, jakou budeme hrát soutěž, jsme nechali na hráčích, ti se nakonec poměrně jednomyslně vyslovili pro krajský přebor. Věříme, že vyšší soutěž zvládneme,“ konstatoval prezident klubu Leoš Moravec.

Do nejvyšší krajské soutěže se dostal po neudělení licence pro TJ Sokol Rovensko pod Troskami i liberecký Rapid. A právě jeho mladé pušky čeká ve Višňové křest ohněm. „Velký náš deficit byl, že jsme se o postupu do krajského přeboru dozvěděli pozdě. Jinde se řídili podle postupů, sestupů minimálně týdny, případně dny. My jsme se rozhodovali v řádu hodin a na poslední chvíli, což nás na přestupním trhu trochu diskvalifikovalo. Přišli zase mladí, zkušených je všeobecně nedostatek,“ prohlásil Jakubec, trenér VTJ.

„Jestliže jsme byli v I. B. třídě za mladé pušky, tak v krajském přeboru budeme zcela jednoznačně naprosto nejmladší tým. Nemám strach z dynamiky, rychlosti, z fyzické kondice. Tam si myslím, že budeme mít navrch. Kde budeme asi pokulhávat, to jsou zkušenosti, což se vlastně trošku projevovalo i v B třídě. Na začátek máme Višňovou, mužstvo, které bude podle mě patřit do top šestky. V přípravě jsme se snažili nachystat, přes dovolené a nějaké absence jsme i zápasy vyhrávali, tak uvidíme, na co to teď bude stačit…“

V horní polovině tabulky si přeje být mimo jiné i Slovan Frýdlant. „Osobně bych si přál, aby jsme pro každý tým byli nepříjemným soupeřem,“ řekl před sobotní premiérou v Lomnici nad Popelkou frýdlantský trenér Milan Bláha.

Pěnčín začíná ve Stráži pod Ralskem a Železný Brod přivítá Skalici u České Lípy.