Na čele tabulky drží vedoucí příčku Rozstání o dva body před druhými Žibřidicemi. „Věřím, že už ten náskok nepustíme,“ uvedl Roman Passian po další výhře: „Měli jsme předposlední Žandov, teď nás v neděli čeká poslední Stráž nad Nisou, tak doufáme, že to spojíme s postupovou oslavou. Snad to dopadne.“

V postup věří rovněž v Žibřidicích. Druhý celek si poradil se sobotním zápasem právě na hřišti zmiňované Stráže, kde vyhrál 5:1. „Budeme bojovat až do konce, navíc i věříme, že se nám naskytne možnost postoupit z druhého místa,“ uvedl manažer žibřidického klubu Antonín Toločko, jehož celek v derniéře přivítá v sobotu od 15 hodin Vratislavice.

Páté utkání v řadě ztratila Kamenice, která prohrála smolně v Hodkovicích 1:4. „Opravdu nešťastná porážka,“ kroutil hlavou Bohuslav Najman, kouč Kamenice. Ještě pět minut před koncem byl totiž nerozhodný stav. „První poločas byli domácí lepší, po změně stran jsme se zlepšili a vyrovnali. Pak jsme měli další dvě obrovské šance, ale bohužel. Pět minut před koncem proti nám sudí odpískal velmi přísnou penaltu. Tu sice brankář Vošvrda vyrazil, ale na dorážku neměl. Když o chvilku později náš stoper trefil při odkopu jednoho z domácích a míč skončil v síti, bylo hotovo. Taky nám nepomohl fakt, že nás bylo přesně jedenáct,“ dodal Najman.

Dubnický nováček bojoval na půdě třetího Vesce. Nakonec nepomohl ani hattrick Radima Věcheta, domácí nakonec vyhráli 5:3.

„Chyběli nám čtyři hráči základní sestavy, to je na této úrovni rozhodně znát. Zraněn je gólman Radošinský, špílmachr Brož, stoper Tomáš Věchet. Suske byl v zaměstnání. Ostudu jsme neudělali, ale dát tři góly venku a nemít ani bod? To je pak něco špatně,“ zamyslel se Rudolf Věchet, kouč Dubnice.

V souboji ze spodních pater tabulky dominoval Hrádek nad Nisou B, který doma smetl Doksy 5:0. Ten vyhrál počtvrté v řadě a přeskočil právě Doksy na jedenácté místo. „Domácí do toho šli zodpovědně, měli několik posil z A týmu. My jsme věděli, jak se hráli ostatní zápasy. Snažili jsme se bojovat, ale na domácí jsme prostě neměli,“ přiznal Karel Kapoun, vedoucí Doks.

Předposlední skončí Žandov, který v Rozstání nepřekvapil a na cestu domů si přibalil osmigólový ranec. „Na hřišti bylo jedenáct domácích hráčů a diváci. My jsme absolutně nestíhali. Zlobili jsme jenom v úvodu. Ale i kdybychom dali branku, domácí by v pohodě vyhráli. To jsme mohli dostat ještě více branek,“ kroutil hlavou Jan Studenovský, kouč Žandova, kterého čeká poslední zápas na lavičce Spartaku. Pak jako trenér skončí.

Hned polovinu gólů domácích, tedy čtyři obstaral zmiňovaný Jarý. Diváci, kterých se sešlo 123, mohli být spokojení. „Oni se ze začátku sice snažili, ale jak jim docházely síly, tak jsme přidávali další góly a nakonec z toho byla jednoznačná záležitost 8:0,“ uvedl k duelu spokojený kouč vítězného celku Roman Passian.