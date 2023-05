První zápas s pražskou Spartou úspěšně zvládly, v dohrávce 1. kola nadstavby žen přivezly liberecké fotbalistky cenný bod za remízu 2:2 a vrátily se třetí místo tabulky. V neděli je na cestě za vysněnou Ligou mistrů čeká stejný soupeř, s tím rozdílem, že se jeden z top favoritů přijede na sever Čech a od 13.00 se bude hrát na stadionu U Nisy.

Liberecké fotbalistky (v modrém) přivezly ze Sparty cenný bod za remízu 2:2. Foto: fcslovanliberec.cz. | Foto: Deník/VLP Externista

Jednu bitvu už mají za sebou. Aktivní hráčky Slovanu na svého soupeře vlétly a dvěma góly Křivské v prvním poločasu se dostaly do šokujícího vedení 2:0. Avšak ve druhé půli se domácí hráčky zvedly a nakonec vybojovaly remízu 2:2.

"Dnes asi spravedlivá remíza, po dvou různých poločasech," řekl trenér libereckých hráček Petr Myslivec.

A jak tedy dva poločasy viděl? "V tom prvním jsme hráli velice dobře, organizovaně, soupeře jsme prakticky do ničeho nepouštěli. Využili jsme dvou akcí, ke vstřelení pěkných branek. Jak říkám, prvním čtyřiceti pěti minutám se nedá asi nic vytknout. Sparťanky se nedokázaly dostat do pokutového území a vlastně jsme je nepustili do nějaké velké šance," lebedil si kouč.

"Druhý poločas jsme bohužel dostali brzo gól. Holky to rozhodilo a Sparta na nás vlétla. My jsme neměli dostatek síly, abychom mohli nějakým způsobem kombinovat a byli jsme pod permanentním tlakem. Což vedlo k tomu, že Sparta dokázala srovnat na 2:2. Ale paradoxně po vyrovnání jsme se trošku ve hře srovnali a zlobili jsme z rychlých protiútoků. Skórovat jsme mohli my i Sparta. Ve fyzicky velmi náročném utkání si myslím, že remíza byla spravedlivá. Divákům, kteří dorazili na hřiště se zápas určitě musel líbit," dodal Myslivec.

Liga fotbalistek, dohrávka 1. kola nadstavby:

Sparta Praha - Liberec 2:2 (0:2)

Branky: 47. Kostrčová, 68. Sonntagová - 20. a 43. Křivská. Rozhodčí: Čampišová - Šafránková, Holakovská. ŽK: Dědinová - 65. T. Černá. Diváků: 150.

Sparta: Vaníčková - Vyštejnová, Dědinová, Pochmanová, Dlasková (77. Švíbková) - Kotrčová, Sonntagová, Paulenová - Motyčková (46. Trip), Cvrčková, Chang (46. Polcarová).

Slovan: Pižlová - Kantarská, Košíková, Šušolová, Huvarová, Křivská (86. Harvilová), Buryánová (80. Pouvová), Bužková, Šubrtová, Harvilová, Sováková, Černá T. (90. Mastníková).