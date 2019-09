Turnovští rozhodli o svém vítězství v prvních patnácti minutách úvodního poločasu, kdy zásluhou Dušana Nulíčka a Tomáše Beníška získali vedení 2:0. Když v 79. minutě zvýšil na 3:0 Petr Havel, bylo jasné, že všechny body poputují do Turnova.

NEPOVEDENÝ POLOČAS

„Zaspali jsme v první půli. Soupeř se na nás dobře připravil a my jsme v hlavách nebyli v utkání. Mysleli jsme si, že to půjde samo. Turnov se tvrdou dobrou poctivou hrou dostal do vedení 2:0 už po patnácti minutách,“ zhodnotil první dějství trenér Chrastavy Michal Kolčava.

„Po korekturách ve druhém poločase jsme se snažili otočit výsledek, zlepšili jsme se na míči a vypracovali si nějaké šance, ale kontaktní gól jsme nedali,“ pokračoval Kolčava.

Jak je spokojen se vstupem do nové sezony? „Víceméně jsme v rámci možností spokojeni. Z pěti zápasů jsme tři vyhráli a dva prohráli. Soutěž je ale dlouhá a je v ní osm týmů abnormálně vyrovnaných,“ říká Kolčava.

ŠTAJNER VELKÝM PŘÍNOSEM

V Chrastavě hraje bývalý ligový fotbalista a reprezentant Jiří Štajner. „Musím říct, že Jirka je velký hráč. Je velkým přínosem do kabiny a mladí se od něj mají co učit. Jeho přístup k tréninku, zápasu je neskutečný,“ vychvaluje Kolčava kapitána chrastavského Spartaku.

HRÁT CO NEJVÝŠE

S jakými cíly vstoupil jeho tým do sezony? „Chceme hrát hezký fotbal a s vedením klubu jsme si dali cíl, že bychom chtěli prohánět favority soutěže a hrát v tabulce co nejvýše,“ uzavírá Kolčava.

„Nám se nepovedlo minulé kolo, takže jsme do Chrastavy nejeli v komfortním rozpoložení. Spartak je silný mančaft mající ve svém středu Jirku Štajnera, takže jsme věděli, co nás čeká. První půle byla asi nejlepší, jakou jsme zatím předvedli,“ pravil spokojeně kouč Turnova Emil Šafář.

„My jsme sáhli do sestavy a musím všechny pochválit. Hráli jsme pohyblivější, důraznější fotbal a góly, které jsme dali, byly taky krásné. Ve druhé půli hra upadla, soupeř to víc otevřel, ale nakonec se nám povedlo výsledek pojistit třetí brankou a duel jsme měli pod kontrolou,“ dodal Šafář.

Turnov se musel obejít bez někdejšího ligového hráče Petra Papouška. „Petr je ofenzivní rozdílový hráč, který nerad prohrává. Teď je na reprezentačním srazu, takže nám chyběl, ale poprali jsme se s tím. Proti Chrastavě vyběhl mladý mančaft, který se prezentoval pohyblivostí a fotbalovostí,“ uvedl Šafář.

Panuje spokojenost s úvodem sezony? „Stále se rozkoukávám a poznávám kluky. Všichni asi čekají, že když jsme spadli z divize, tak krajským přeborem projdeme lehce, ale tak to není. Nastavili jsme nějaký plán a začali všechno budovat znova. Zápasy, které jsme odehráli, nebyly špatné, ale nesmíme zapomínat, že žádný soupeř se neporazí sám. Musíme je zdolat sami,“ je si vědom Šafář.

STÁLE SE ZLEPŠOVAT

Trenér Šafář zároveň prozradil cíle týmu. „Všichni po nás chtěli postup, i když to nikdo neřekl nahlas. Když se bude hrát a vyhrávat, tak to přijde samo. Já chci, abychom vyhrávali zápas od zápasu a stále se zlepšovali.“

TJ Spartak Chrastava – FK Turnov 0:3 (0:2)



Branky: 3. Nulíček, 14. Beníšek, 79. Havel. Rozhodčí: Pánek – Šmíd, Linhart. ŽK: 1:1. Diváci: 150.

Chrastava: Zoul – P. Rozmajzl (80. Tauchman), Žemlička, Hořák (80. Jaček), Wolf, Beneš, M. Rozmajzl, Patrman (46. Suk), Havlíček, Suk, Štajner. Trenér: Kolčava.

Turnov: Králíček – Sysel, Drahovzal, Šimek, Beníšek, Landfeld (88. Mach), Bělina, Bernát, Tomašov, Nulíček (34. Veber (83. Kordík), Syrovátka (75. Havel). Trenér: Šafář.

Ostatní výsledky 5. kola KP:

Sedmihorky – Žel. Brod 0:4

Nový Bor – Višňová 2:1

Doksy – Hrádek 2:1

Stráž p. R. – Frýdlant 0:1

Desná – Mšeno 2:5

Skalice – Rovensko 1:0.