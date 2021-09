HRÁDEK N. N. – HEJNICE 3:1 (1:1)

V souboji dvou celků z opačných pólů tabulky dostal hosty do vedení ve 12. minutě Lukáš Suk. Vyrovnání obstaral už svou pátou trefou v sezoně střelec domácích Tomáš Polívka, ve druhém poločase hosty zlomily branky Štěpána Rumlera v 54 a Josefa Hypiuse v 84. minutě.

„Začali jsme aktivně a hned v 1. minutě nastřelili břevno a ve třetí trefili tyčku. Do poločasu jsme měli osm gólovek, ale oni se dostali z brejku do vedení a my jen vyrovnali. Měli jsme tisíciprocentní šance, ale neuvěřitelně je nedali. Ve druhém poločase jsme naštěstí dali poměrně rychle asi po deseti minutách na 2:1 a zklidnili se. Hosté hrozili ze standardek, trefili už za stavu 3:1, na konci tyč,“ popsal utkání zraněný hrádecký (ne)hrající předseda Ondřej Holeček, kterého podle všeho operace menisku. V neděli byl na vyšetření na magnetické rezonanci a už má i termín operačního zákroku.

Holečka mrzí, že Slovan v zápase nerozhodl jednoznačnou partii dřív než šest minut před koncem. „Mohl být klid, takhle jsme se strachovali až do 84. minuty,“ Vedle něj vypadávají ze sestavy další hráči.

„Já nedohrál před týdnem ve Skalici u České Lípy (1:1), v sobotu se nám zranil Petr Švejkovský, jenž má zlomenou bércovou kost a jednoho dalšího hráče píchlo ve svalu, a tak se nám to před zápasem v v dalším kole v Desné nějak za pochodu rozpadá.“

Start sezony považuje za vydařený. Aby ne, vždyť klub získal 13 bodů z patnácti možných. „Začátek super, ale teď se nám to bohužel rozpadá a ti absentéři nám chybět budou,“ nedělal si iluze Holeček. „Sami jsme takový start do sezony nečekali, máme dva tři body nad plán,“ uvedl Tomáš Polívka, kanonýr Hrádku, který dal pátý gól v pátém utkání.

Hejnický nováček nejvyšší krajské soutěži má starosti. „Ukázalo se, že Hejnice asi budou v libereckém kraji nejslabší,“ dodal Holeček.

FRÝDLANT – NOVÝ BOR 5:1 (1:0)

Třetí výhru ze čtyř dosavadních zápasů si připsal ambiciózní Frýdlant, který si poradil s Novým Borem. „My jsme počítali, že v tabulce do čtvrtého místa, takže jsme spokojení s úvodem sezony i výsledkem 5:1 s Novým Borem.

V úvodu sezony jsme prohráli jen s Turnovem, který je asi trochu někde jinde,“ řekl při cestě na nedělní zápas předseda frýdlantského klubu Martin Budzel.

Ocenil kvalitu soupeře.„Bor se chtěl rehabilitovat za Lomnici nad Popelkou, s kterou doma prohrál: Dobře zvolil taktiku, pokryl naše opory a zhustil střed hřiště. Nám tedy nezbývalo nic jiného, než hrát po krajích. Neměli jsme takovou převahu jako jindy, až na ten zmiňovaný zápas s Turnovem, ale zvládli jsme to,“ uvedl šéf čtvrtého celku tabulky.Dvěma góly se blýskl Petr Coufal, který ve 23. minutě skóre otevřel a pět minut před koncem i stanovil.

Dohrávky 5. kola krajského přeboru Sokol Rovensko pod Troskami – Slovan Frýdlant a FK Sedmihorky – Velké Hamry B, které se v původním termínu 28. srpna neuskutečnily, se budou hrát ve středu 8. září v 17.00.