Přihlášky do fotbalových soutěží v kraji měly být oddíly poslány elektronicky do 31. května, přesto jedna chybí. „Zatím se Albrechtice u Jablonce nepřihlásily a aktuálně je naháníme,“ přiznal předseda STK LKFS Zbyněk Poppr k situaci v I. B třídě Východ.

Mšeno A | Foto: Dagmar Březinová

Předseda STK potvrdil další novinku z přeboru: „Chrastava jde dobrovolně do I. A třídy a Doksy se Mšenem dokonce až do I. B třídy. To jsou tři týmy z přeboru pryč, ale máme mužstva z I. A třídy, která chtějí nejvyšší krajskou soutěž doplnit. Vše bude podle soutěžního řádu, počítáme, že někdo bude i mimo pořadí a umístění v tabulce. Ale nic není ještě na 100 %. Musíme ještě s kluby vykomunikovat, kdo bude mít opravdu zájem. A to se týká i I. B třídy, odkud usilují o I. A třídu čtyři celky,“ podotkl k situaci v krajských soutěžích.