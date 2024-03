Obě branky padly po změně stran. Skóre otevřel v 50. minutě Ložek, pět minut před koncem vítězství pojistil Opluštil. „Co se týče výsledku, tak jsme jaro začali dobře. Herně to nebylo úplně optimální, ale máme tři body, které jsme potřebovali na začátku jara dvojnásob po neúspěšné zimní přípravě, která byla horší než loni, a to jak v trénincích, tak v přátelských přípravných utkáních,“ řekl k zápasu trenér Sedmihorek Pavel Šafář.

„Višňová hrozila svým urputným fotbalem, takže to bylo nervózní až do konce. Výsledkově to bylo skvělé, herně slušné,“ dodal Šafář, který už se těší na přírodní trávník.

„Doufáme, že už budeme hrát na přírodní trávě, protože umělé trávy máme už všichni plné zuby. Další kolo hrajeme v Hamrech a mělo by to být na normální trávě,“ zdůraznil.

„My jsme rádi, že se to odehrálo, i když ta umělka nevyhovovala ani jednomu,“ přiznal Milan Melka, kouč Višňové, který uznal, že soupeř zahrál prostě lépe.

„Je to tak, Sedmihorky byly lepší. Nám chyběli tři hráči ze základní sestavy, to bylo znát. Ale zase dostali šanci mladší kluci. Škoda, že jsme za stavu 0:1 nedali gól, šance byly. Na druhou stranu náš brankář chytil, dva, možná tři jasné góly. Celkově si to vítězství soupeř zasloužil víc,“ dodal kouč Višňové.