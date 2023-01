Kdy začne příprava? U nás je to možná trochu specifické, že trénujeme pořád. V podstatě jsme neskončili a jednou týdně chodíme do haly na fotbálek.

Máte seznam zimních soupeřů?

Dojednaný máme přátelák s Doubí. Zápasů jsme odehráli na podzim dost a nemáme potřebu jich hrát před zahájením jarní části hodně. Začínáme až na konci března v Jablonném v Podještědí.

Budete hrát na Liberecku populární Pohár LKFS?

Tentokrát jsme se nepřihlásili.

Chystáte soustředění?

Ano, máme v plánu výjezd na Moravu, kde bude naše áčko, ale i 60 mládežníků od žáků až po dorost. Měli bychom mít možnost společně trénovat na přírodní trávě, sehrajeme tam i zápas a budeme to brát i jako takovou team buldingovou akci.

Na co se chcete v zimní pauze zaměřit?

Klasicky se budeme věnovat udržení kondice, i když v tomto ohledu dost spoléhám na zkušenosti našich vesměs starších hráčů, že budou vědět, jak se mají ve formě během zimy udržet. Na hřišti pak bude o to větší prostor na herní věci.

Dojde ke změnám v kádru?

Hodil by se nám jeden obránce i jeden útočník. Na druhou stranu nic nepotřebujeme hrotit, protože se nás na podzim scházelo dost. Až nás bude více i v přípravě v hale, tak začneme místo jednou týdně trénovat dvakrát.

Jak hodnotíte podzimní polovinu sezony?

Jsme spokojeni. Hlavně proto, že se nás netýkají žádné existenční starosti. Mrzí nás čtyři zápasy v závěru podzimu, které jsme měli dobře rozehrané, většinou vedli 2:1 nebo 3:2, ale nakonec se k nám otočilo štěstí zády a my jsme prohráli…

Naopak husarský kousek se vám povedl v listopadové dohrávce na umělce v České Lípě, kde jste prohrávali se Skalicí B 0:2, ale nakonec jste otočili na 6:2!

Jo, to byl zajímavý zápas. Oni na nás nastoupili i s pěti hráči z A mužstva, ale když pak dva o poločase vystřídali, tak se nám podařilo vyrovnat a nakonec skóre i otočit. Jsem rád, že se nám ta derniéra po zmiňovaných předchozích nezdarech, vydařila.

Mluvíte o existenčních starostech, ale jste pouhý bod od postupu…

Jsme od prvního místa kousek, ale na jaře máme těžké zápasy venku, nechceme aktuální postavení přeceňovat.

Takže o postupu do I. A třídy v Hodkovicích nehovoříte?

My máme v kádru kolem 80 procent hráčů, kterým je přes 30 let. Kdyby se postupovalo, tak by někteří asi už na vyšší soutěž asi někteří z nich nestačili a my nechceme, aby zbytečně končili. Díváme se na to z lidského hlediska. Pro vyšší soutěž by se navíc museli shánět posily. Zatím je předčasné se o postupu bavit, to můžeme, až to třeba bude opravdu aktuální.

Jaká vlastně byla úroveň I. B třídy na podzim?

Bylo vidět, že prvních pět šest týmů má kvalitu, kterou by podle mě, co jsem vidět, měli i na I. A třídu. Ostatní kluby sází většinou na několik starších a kvalitních individualit.



Kdo je největší favorit na postup?

První čtyři týmy - Ruprechtice, Jestřebí-Provodín, my a Rapid Liberec - jsou hodně vyrovnané. Mně se z konkurentů nejvíc líbil liberecký Rapid, který má mladé, běhavé a perspektivní mužstvo. Podobně jako měl třeba Vesec.