Hosté se zlobili na situaci před prvním a druhým gólem. „Před prvním tam byl jasný šlapák, před druhým tam rozhodčí proti nám odpíská nesmyslný faul, po kterém domácí zahráli trestný kop. Jinak to bylo vyrovnané utkání, ve kterém byl Pěnčín lepší v prvním poločase. Po změně stran jsme se hnali za vyrovnáním, bohužel, rozhodčí to nezvládl,“ kroutil hlavou Martin Hrubý, trenér Studence.

„První gól byl podle mě v pořádku, tam žádný faul nebyl. Situaci před druhou brankou jsem viděl přes celé hřiště. Soupeř tam nejprve vypíchl míč a pak trefil i našeho hráče. Těžko říct,“ dodal Hodan.

„Soupeř byl zkušenější a podle toho taky hrál. Mě to celkově mrzí,“ pokračoval Hrubý.

Ten se hodně zlobí na výroky sudích v posledních třech zápasech. „Je to potřetí za sebou, kdy nám v posledních deseti minutách rozhodčí svým výrokem ublížili. Nevím, zda to je úmysl, nedokážu to posoudit. Možná je to naše nezkušenost a tím zápasy v závěru ztrácíme. Na druhou stranu jsme se v minulé sezoně dost oťukali v krajském přeboru, takže bychom měli být zkušenější. Když vezmu utkání s Bělou, kde tam máme na videu jasný faul soupeře, který se neodpískal a my dostali gól na 3:3. Ale není nám to nic platné,“ dodal Hrubý.