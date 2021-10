Oba týmy zahrávaly penaltu, ta na straně domácích, z které dal snajpr Slovanu Tomáš Polívka už jedenáctý gól sezony, porážku neodvrátila.

„Jeli jsme do Hrádku, který byl před námi v tabulce a byl favorit. My máme mančaft zdemolovaný, hodně zraněných, proto jsme chtěli vycházet z obrany a být aktivní dopředu. V 25. jsme museli navíc střídat Kuklu, který si poranil stehenní sval… Pomohl nám gól z penalty a na začátku druhé půle chyba domácího brankáře, který podběhl centr. Vedli jsme 2:0, ale pak pro nás začalo peklo,“ řekl předseda Slovanu Frýdlant Martin Budzel.

„Domácí trefili dvakrát břevno, jednou tyčku. Třikrát nás podržela naše brankářská dvojka Kumprecht, protože Zajíček kvůli zánětu zubů, nemohl nastoupit. V závěru se navíc zranil Kesner, a protože jsme neměli koho střídat, tak musel nastoupit trenér. Domácí sice v závěru také z penalty snížili, ale my jsme byli šťastnějším týmem,“ dodal Martin Budzel.

Roli favorita potvrdily Velké Hamry B, které doma porazily Lomnici nad Popelkou 4:2. V tabulce jsou Hamry na třetím místě.

„Vstup do zápasu byl výborný, prvních patnáct minut měli jsme velkou převahu, dali gól. Jenže pak jsme se několikrát přizpůsobili hře Lomnice. Hosté dobře bránili vystavovali nás často do ofsajdů. Lomnice tvrdě vzdorovala, ale nakonec jsme vyhráli zaslouženě,“ konstatoval Petr Javůrek, asistent trenéra Velkých Hamrů B.

Stále se nedaří Stráži pod Ralskem, která natahuje šňůru zápasů, ve kterých nevyhrála. Svěřenci Karla Knejzlíka tentokráte doma podlehli Železnému Brodu 1:2.

Hosté prohrávali, ale dvěma góly během pěti minut, které rozdělila poločasová pauza, vybojovali tři body. „Pro nás je to cenné vítězství. Domácí nás v závěru tlačili, my jsme hráli na brejky. Stráž měla převahu, ale do větší šance se vlastně ani nedostala,“ zdůraznil Jaroslav Kletečka, vedoucí fotbalového týmu ze Železného Brodu.