HRÁDEK N. N.

(21/22 – 4. místo, 50 b)

Ondřej Holeček, předseda: „Příprava začala už 10. července a v improvizované sestavě jsme se vydali na turnaj, kam si nás pozval účastník jihočeského krajského přeboru FK Olešník. Domácí tým, za který nastoupil i David Lafata, jsme porazili 1:0 a dostali se do finále. Pak jsme vyhráli ve Vilémově 2:0. Přišel k nám útočník Rynoltic Lukáš Čermák, z okolních klubů k nám zavítali tři dorostenci, kteří to omladili. Josef Hypius se vrátil do Krásné Studánky, jinak se nám uzdravil David Chvátal, naopak Petr Švejkovský půjde na operaci. Klíčový střelec Tomáš Polívka by měl začít trénovat po chronickém zranění koníku, podstoupil i magnetickou rezonanci. Cíle jsou jasné. Určitě chceme hrát v první polovině tabulky, loni jsme byli čtvrtí, takže skončit v nejlepší trojce, to by bylo skvělé.“

JISKRA VIŠŇOVÁ

(21/22 – 5. místo, 48 b)

Milan Melka, trenér: „Ve Višňové jsme už na jaře měli jasnou vizi. Chtěli jsme stabilizovat výkony, dát šanci dorostencům, zůstat v horní polovině tabulky.“ Tým by rád navázal na povedený minulý ročník, přípravu mu zpestřil červencový Memoriál Miloslava Mládka.

SLOVAN FRÝDLANT

(21/22 – 6. místo, 39 b)

Martin Budzel, předseda: „Po zpackaném jaru se snad vše v lepší obrátí. Vyměnili jsme kouče, novým trenérem je Milan Bláha, který přichází z Krásné Studánky. Je to ambiciózní mladý kouč, který fotbalu rozumí a věříme, že náš tým pozvedne. Nezahálíme na žádných frontách. Přivedli jsme velice zkušeného Dodo Ondřeje Doležala, jenž k nám jde jako křídelní záložník či útočník z Nového Boru. Dále přišel útočník Vladislav Glod z Rovenska a Ladislav Kobr z Hejnic. S těmi ještě jednáme o příchodu Jiřího Henzla. Naopak odešel Adam Pokorný do Ruprechtic a řeší se Michal Nosek, jenž už na jaře hostoval v České Lípě a nyní se jedná se o jeho pokračování v Arsenalu. Trošičku jsme zútulnili stadion: pracujeme na realizaci nové kryté tribuny a zrekonstruovali jsme za 110 000 Kč hrací plochu, máme krásný povrch. Také máme novou 3 krát 2 metry obrazovku na skóre a přehrávání videí. Ambice? Chceme hrát atraktivní útočný fotbal a držet se v popředí tabulky.“