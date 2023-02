Na co se v ní zaměříte?

Hlavní náplní je fyzička, ale už jsem v sobotu ve Frýdlantu na umělce porazili 4:1 Hejnice a máme v plánu i dalších osm utkání. Jedeme do Rozstání, následuje v Poháru LKFS další soupeř z I. A třídy Sokol Doubí.

Pojedete i na soustředění?

Ano, chystáme se od 1. do 5. března do Hrádku nad Nisou. Na Slovanu sehrajeme i další čtyři střetnutí. Budeme hrát s Hrádkem a Bílým Kostelem, vždy s áčkem a béčkem. Tam bude ladící část přípravy. Pak nás čekají před startem soutěže poslední dva zápasy a to bude s Ruprechticemi a s Rozstáním. S Ruprechticemi, které vedou naši západní skupinu, jsme už hráli dvakrát, na jaře je nepotkáme a považujeme je i za horkého adepta na postup. S Rozstáním už to bude generálka na první domácí zápas 25. března, kdy hostíme Nové Město pod Smrkem.

Jakou podobu má kádr?

Posílili jsme. Přišlo nám šest šikovných dorostenců, kteří hrají špici krajského přeboru a byli vlastně pod mým vedením v U17 a U19, takže jsme si je vytáhli do áčka, kde nám to zkvalitnili do rychlosti i silově. Nejlepší střelec Roman Gschwentner, který dal na podzim 15 branek, zůstává. Vrací se nám Šimon Mrázek ze Sedmihorek, s Žibřidicemi jednáme o návratu Lukáše Firmana. Jsme daleko lépe připraveni, než jak jsme kdy byli. Zahájili jsme pod mým vedením dvouletý cyklus, kdy jsme ten start zvládli dobře, protože ztráta dva body na první místo není až tak těžká.

ANKETA: Zvolte nejoblíbenější fotbalový klub okresu Liberec za rok 2022!

Kádr naopak opouští talentovaný Adam Černý…

Pouštíme ho do jabloneckého ligového dorostu. Tam to jako lehké oslabení vnímám, ale dostal příležitost, tak mu budeme fandit, ať se mu v Jablonci daří. Vrací se nám naopak jako střeďák Jan Landyš. Věřím, že mužstvo bude mít sílu.

Už na podzim vás soupeři za herní styl, běhavý fotbal, chválili. To se muselo dobře poslouchat…

Je pravda, že já vyznávám fyzicky náročnější fotbal, atletický. Profesorský styl mi není vlastní. Už v první přípravě s Hejnicemi se ukázalo, že chceme hrát ofenzivní fotbal. Na to že jsem opravdu v úplné těžké fyzické přípravě, tak jsme tempo zápasu diktovali a zvládli ho dobře.

Příprava tedy probíhá podle vašich představ?

Určitě. Já mám na tréninku dvacet lidí, dva gólmany a ještě dorosteneckého brankáře. Vlastně se mi i někteří hráči vracejí, partu máme výbornou. Máme i doplňková cvičení, příprava je pestrá. Trénujeme třikrát až čtyřikrát v týdnu, a aby to nebylo jen o běhání, tak hrajeme v pauzách a odpočinku vždy krátce fotbálek. Nechci, aby to byla jen rasovina, která nikoho nebaví. Jsem rád, že se mi vrací ta energie, kterou do toho dávám, v podobě účasti na trénincích. Je vidět, že kluky fotbal baví. Netrénovali jsme ani jednou pod šestnáct lidí a to se pak trénuje samozřejmě lépe.

Nabízí se tedy otázka, za na jaře ze čtvrtého místa budete útočit na postup?

Chceme se poprat o ty přední příčky, když už ta šance takhle je. Mám strašně mladý tým, ale myslím, že i se zkušenějšími soupeři, jako jsou zrovna třeba první Ruprechtice, můžeme držet krok.

Je očividné, že se na jarní část sezony těšíte…

Máte pravdu, hodně, protože musím říct, že to máme zatím hezky odpracovaný. Uvidíme, jak na tom budou ostatní mančafty, ale my do pořadí v popředí chceme promluvit.

Bude mít Rapid Liberec své rowdies?

Rozestupy v popředí jsou minimální a mohlo být ještě lépe, že?Samozřejmě nás mrzí říjnová porážka 1:2 ve Skalici u České Lípy. Za tu ztrátu si s tamní rezervou můžeme samy. Dobře víme, že Skalice jediné tři podzimní body uhrála právě s námi. Ty tři body byly povinné. Pokud bychom ten zápas zvládli, tak jsme teď o bod první a bylo by to zase o něčem jiném. Na druhou stranu to neberu jen negativně. Rychle jsme se oklepali, pak hned dali Jestřebí osm gólů. Byl to šok, ale od té doby jsme vlastně všechno vyhráli. Všechno zlé je k něčemu dobré. Řekli jsme si, že ta B třída je vyrovnaná natolik, že nemůžete podcenit žádný mančaft. My jsme platili daň za mládí, Skaličtí nás nachytali, ale zase nás to nakoplo.

Je vůbec něco, co vás trápí?

Problém je náš areál, protože na náš fotbal potřebujeme velké hřiště a Svojsíkova nám nevyhovuje. Uvidíme, jak si s tím vedení klubu poradí, je to složité, ale zatím to neseme statečně.