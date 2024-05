„V hodně omezené sestavě se nám dařilo hrát fotbal, který jsme chtěli. To znamená v klidu, z bloku a do brejků využívat rychlá křídla. Díky hře Semil, které hráli hrozně vysoko, se nám přesně z takových akcí podařilo dát dva góly. V prvním poločase byla hra opravdu skvělá a kluci dělali přesně to, co měli,“ pochvaloval si první dějství Jan Jirák, asistent trenéra domácích.

Jenže po přestávce se karta obrátila. „Bohužel kvůli četným absencím nám ve druhém poločase začaly docházet síly a od 70. minuty to bylo už hodně znát. Kluci ze Semil byli oproti nám mladší a více naběhaní. Nutno říct, že fyzicky byli dobře připraveni,“ složil poklonu mužstvu soupeře.

A pak to přišlo… „Srazily nás opět naše chyby. Při prvním inkasovaném gólu jsme nepřerušili akci, soupeř utekl po lajně a skóroval po odraženém balonu. Ke konci přišla naše klasika, kterou umíme jen my. Krásně se střelit za rohem do nohy, když na to nikdo nekouká. Z přímého kopu jsme pustili jednoduchou střelou a soupeř srovnal na 2:2. Hotovo. Vyhraný zápas ztracený v závěru,“ nechápal Jirák.

Jeho celek tak zůstává poslední s tříbodovou ztrátou na Mimoň. „Opět jsme ztratili dva body. Děje se nám to ale ob zápas a na jaře nás to takhle stálo devět bodů. Děláme stále ty stejné chyby. Já už nevím,“ dodal zklamaně.

Hostující kouč viděl také zápas dvou poločasů. „V Krásné Studánce jsme odehráli dva poločasy, které se asi nemohly lišit víc. V první části jsme se nechali vyvést z míry malým hřištěm a hlavně tvrdým a nerovným povrchem. Míč nás neposlouchal, kazili jsme přihrávky, odevzdávali jednoduché míče. Místo toho, abychom se postupně uklidnili, přizpůsobili jsme se hře domácích, kteří nakopávali balóny a spoléhali na vhazování až do vápna. My jsme jim dovolili v klidu si hrát 'to svoje' a asi jsme doufali, že je přetlačíme ve vzduchu. Zaslouženě jsme o přestávce prohrávali 2:0,“ nechápal Hejduk počínání svých svěřenců.

Ty se ale nevzdali a odměnou jim bylo vyrovnání v posledních minutách. „Ve druhém poločase jsme dali míč na zem. Pořád nás občas zradil nevyzpytatelný odskok, ale najednou jsme měli převahu a soupeř s námi vůbec nestíhal. Dlouho nám trvalo, než jsme si vytvořili větší šance, ale přece se podařilo a výsledek mohl nakonec být ještě lepší. Vážíme si však po průběhu zápasu i bodu a chlapcům musím za druhý poločas poděkovat,“ zdůraznil trenér.