Naopak hosté jsou už dlouho v herní i psychické pohodě. „Pěnčín si přijel zahrát fotbal. Vypadalo to, jako by jim bylo jedno, jak zápas dopadne. Není se co divit, pro ně bylo vše rozhodnuté a už jim o nic nešlo. Soutěž ale vyhráli zaslouženě,“ přiznal kouč.

FOTO, VIDEO: Historický úspěch! Hrádek nad Nisou si zahraje divizi

Posledních 30 minut hráli domácí dokonce přesilovku, ale moc jim nepomohla, spíš naopak. „My začali hrát až ve druhém poločase, ale to bylo málo. Paradoxně nám uškodilo vyloučení vystřídaného gólmana. Do brány se vrátil ten, co chytal první poločas a dost nás vychytal. My navíc ještě zahodili nějaké příležitosti a třikrát netrefili v podstatě prázdnou bránu. Body jsme si asi ani nezasloužili,“ zakroutil smířeně hlavou.

V příští sezoně tak čeká liberecký celek I.B třída. „Chvilku to mrzelo, ale každý si musel uvědomit, že po špatném podzimu jsme už neměli moc naději na záchranu. Kdybychom zvládli na jaře ty zápasy, které jsme měli, možná bychom se zachránili a nemuseli spoléhat na poslední utkání proti mistrovi,“ přemítal Jirák.

FOTO Hokejisté Bílých Tygrů vrátili Rozstání rok starou prohru. Rozhodly penalty

Hostující trenér uznal, že Krásná Studánka neměla velkou kvalitu. „Soupeř nebyl příliš dobrý. Měli jsme oslabenou sestavu a přesto jsme byli první poločas jasně lepší. Podle mého to byl nejslabší tým soutěže a není se co divit, že sestupují,“ řekl Hodan nekompromisně.

Své družstvo mohl chválit. „S naším výkonem jsem byl naopak spokojený. Na to, že se hrálo v sobotu dopoledne a měli jsme sestavu, jakou jsme měli, vedli jsme o poločase zaslouženě 2:0. Kluci si zahráli, ve zdraví všichni přežili a nakonec se i pobavili,“ pravil spokojeně.

Slovan představil plán přípravných zápasů. Druhá liga, Rumunsko či Maďarsko

Jedinou kaňkou bylo vyloučení střídajícího brankáře v 59. minutě. „Červená byla jasná. Předseda si chtěl zahrát, tak nastopil do druhého poločasu do brány a dlouho tam nevydržel. Obraně proběhl útočník, před vápnem si chtěl prohodit vyběhnutého brankáře, který rukou vyrazil míč a zaslouženě byl vyloučen,“ přiznal kouč.

Vzal to ale s humorem. „Takticky to byl skvělý tah. Do brány se vrátil Kuba Filla a vychytal mnoho šancí. Kdyby v bráně zůstal Jarda (předseda Pěnčína), možná by měla Studánka větší šanci, ale takhle ne. I v desíti jsme hráli překvapivě dobře a došli si pro vítězství,“ uzavřel pěnčínský trenér hodnocení.