Ve Stráži nad Ralskem sledovalo remízu 1:1 s Frýdlantem 150 lidí, jen o třicet méně jich vidělo sedmigólovou přestřelku Nový Bor – Višňová 3:4 a remízu 1:1 v duelu Pěnčín – Hrádek nad Nisou.

Hranice sta návštěvníků padla i ve zbývajících zápasech. Tedy v Sedmihorkách, které vyhrály 3:0 nad Mimoní, a v Rovensku pod Troskami, domácí se rozešli smírně 1:1 s hostující rezervou Velkých Hamrů.

FC Pěnčín – FK Slovan Hrádek n. N. 1:1 (0:0)

Trenér domácích Emil Šafář: „Měli jsme nějaké očekávání. Ale také jsme věděli, že přijede na první zápas kvalitní soupeř, který hraje jednoduchý a důrazný fotbal. S tím jsme měli trochu problém. Pro nás to bylo seznámení s vyšší soutěží, ve které to je o důrazu. Měli jsme čtyři stoprocentní gólové šanci a využili jen jednu. Naopak soupeř z jedné vyrovnal, navíc brzy po tom, co jsme vstřelili první gól. Ale kluky musím pochválit, máme první bod v kraji. Negativa? Nevyužili jsme v patnácté minutě po pěkné akci stoprocentní šanci Dušana Nulíčka. Pak se nám zranil, takže jsme přišli o středního útočníka. A ještě z pracovních důvodů musel odejít Skuhravý. Museli jsme střídat. Škoda výsledku. Gól v závěru jsme si zasloužili. Soupeř to ale ubojoval. První bod je na nováčka dobrý. Neprohrálo se. Ale očekávání větší u nás bylo. Hrály se dva rozdílné styly. My jsme chtěli víc hrát fotbal. Důraz nám po fotbalové stránce dělá trochu problémy. Setkaly se dva mančafty, které zřejmě budou hrát vršek soutěže.“

SK Skalice u České Lípy – FK Železný Brod 5:0 (2:0)

Trenér hostů Milan Mayer: „Hrálo se nám dobře, ale se špatným koncem. Čtyřicet minut to byla celkem slušná hra. Dostali jsme dva rychlé, slepené góly do kabiny a ty s námi trochu zamávali. Kdybychom je nedostali, tak ještě čtyři minuty do poločasu to bylo 0:0. Po poločase zase přišly dva rychlé útoky domácích a bylo po zápase. Šance nějaké jsme měli, ale nedotáhli jsme je do konce. Za stavu 4:0 domácí navíc hráli v deseti, jeden z jejich hráčů byl vyloučený. My jsme nevyužili jasnou gólovou šanci, neproměnili jsme trestný kop. Zmar byl dokonán v poslední minutě, kdy jsme dostali pátý gól. Nedá se nic dělat. Po dobré přípravě a vyhraném přátelském utkání v Chrastavě jsem čekal lepší výsledek a kvalitnější výkon.Kádr je úzký, máme dva zraněné, snad se brzy vrátí. Ale musíme hrát dál. A kluci si musí uvědomit, že fotbal se hraje v jedenácti hráčích. Dnes to bylo špatně, za dvacet minut bylo rozhodnuto. Dělali jsme zase chyby, které se snažím hráče odnaučit a přesto je dělají dál. Musíme na nich trpělivě pracovat dál. I když si musíme také uvědomit, že je to náš pátý prohraný soutěžní zápas v řadě. Poslední čtyři na jaře a teď hned první. Příprava probíhala dobře, hráči chodili. Ale musíme mít poctivější a zodpovědnější přístup ke hře. Nemůžu říct, že hrajeme bez zápalu a špatně, ale něco tomu prostě chybí. A až na to přijdu, tak to bude dobrý. Zatím to nevzdávám, jsou to mladí kluci, musí se to naučit. A musí si uvědomit, že se zápas nedá jen odchodit a udělat si čárku, že hráli.“

FK Sedmihorky – TJ Jiskra Mimoň 3:0 (3:0)

Trenér domácích Pavel Šafář: „První poločas dopadl dobře. Byl skvělý, měli jsme možná osm brankových příležitostí. Jen náš Marek Randák jich měl aspoň pět. Bohužel to pak skončilo tři nula. Druhý nehodnotím, ten škrtáme, jako by se neodehrál. Hráli jsme špatně dlouho na míči, každý si chtěl užít míč, udělat kličku, svoji finálku, místo abychom hráli rychle jako v první půli. Druhý poločas to byla tragédie, to lidi nezajímá. Proto si druhý poločas odběhají v pondělí na tréninku. Mají se na co těšit. V kabině jsem byl proto hodně naštvaný. Ale za první půli musím kluky pochválit, ta měla skvělé parametry, za tu jsem jim poděkoval. Mohli jsme dát i osm gólů. Za výhru jsem jim slíbil basu plzně, to dodržím. Ale před ní na pondělním tréninku si máknout a pak budou na ni mít velkou žízeň.“

TJ Sokol Rovensko p. Tr. . – FK Velké Hamry B 1:1 (0:1)

Asistent trenéra Marek Náhlovský: „Krásné utkání. Soupeř přijel nabušený, natrénovaný kluci trénují třikrát týdně společně s divizním týmem. Na držení balónu byli lepší. Měli sedmdesát procent. Nám chyběli tři hráči základní sestavy, ale nahradili jsme to bojovností. Musím všechny naše hráče pochválit. Podali super výkon a korunovali ho krásnou brankou, když Vítek poslal balón do lajny na Drozena, ten to zatáhl po levé straně, obešel hráče na lajně, pěkně odcentroval a Dlouhý dal krásný gól „z voleje“. Měli jsme ještě několik dalších šancí, které ale soupeřův brankář zázračně pochytal. Pak Hamry měly v závěru silný tlak. Sudí jim vyloučil hráče, když strhnul Šimka. Ale i tak pak hosté trefili dvě břevna. Nám výborně zachytal Hyka. Musím pochválit celý mančaft, bojoval a makal. Myslím, že Hamry byly naštvané, že odjížděly jen s bodem, asi si jely pro tři. A my jsme tak trochu počítali, že nás převálcují. Sílu na to mají, mladé hráče, naběhané kluky z Jablonce, z dorostu, který hraje dorosteneckou ligu. Nastoupil ještě lepší sestavu, než když jsme hráli s nimi v Hamrech. Pro nás to bylo hlavně v závěru infarktové. Ale zápas to byl krásný. Pro nás super výsledek, se kterým jsme moc nepočítali. Ale samozřejmě jsme se o něj chtěli poprat. Kluci na to byli od trenéra Mencla nastavení, věděli, jak mají hrát. Jsme rádi, že se nám to podařilo.“

Trenér hostů Zdeněk Bryscejn: „Jsem zklamaný. Takový zápas, ve kterém hrajeme jen my, musíme vyhrávat. Nevyužijeme šance, přijdeme o dva body. Až na dvě výjimky jsme dnes hráli s mladými kluky. Máme ještě v béčku co napravovat. Rovensko bylo zalezlý, ale to nás neomlouvá. Určitě nechci snižovat soupeře, to bych si nedovolil. Ale máme hráče s ambicemi a takové utkání v Rovensku bychom měli vyhrát. |Prostřídal jsem hodně hráčů a to je dobře.“

Lomnice n. Pop. – SK Studenec 6:2 (2:1)

Za domácí vedoucí týmu Zdeněk Baudyš: „Nakonec dobré. Asi jsme soupeře trochu podcenili. A na to jsem hráče předem upozorňoval. Začátek byl strašidelný. Říkal jsem jim, ať si vzpomenou, jak dopadlo první ligové kolo, Sparta, Slavie, Ostrava, Jablonec. Soupeř měl do čtvrté minuty tři šance a ještě dal tyč. Na to, že postoupil o dvě soutěže, tak jsme se docela nadřeli. Nečekal bych to. Hosté se snažili a ty naše jsem nepoznával. Los nám přál, příští týden zase hrajeme doma s Rovenskem. Máme silnější mančaft než loni, ale… Rovensko hrálo dnes dobře proti Hamrům. Chválíme Vojtu Horáčka, dal tři góly a ještě na jeden nahrál, podal fantastický výkon.“