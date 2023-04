"Už před zápasem jsme věděli, že je Skalice těžký soupeř. Situaci nám navíc zkomplikoval fakt, že jsme kvůli klimatickým podmínkám museli na naší menší umělku. Soupeři jsme sice nabídli náhradní termín s tím, že budeme hrát na přírodní trávě, ale on na to nepřistoupil. Hrát jsme museli," řekl předseda domácích Ondřej Holeček.

Slovan hrál už potřetí na umělce a nejinak tomu bude v sobotu v Železném Brodě. "Tam je to extra nudle, šířka hřiště 45 metrů. Vemte si, že velké vápno má 42, a tak na stranách zbyde jeden a půl metru. To už je trochu jiný sport než fotbal. Už teď u nás se Skalicí to bylo hodně o soubojích, o hlavičkách. My jsme na začátku v 6. minutě po autu inkasovali branku a už jsme ve vyrovnaném střetnutí s nepříliš mnoho šancemi vyrovnat nezvládli."

Hrádečtí přitom měli možnost početní převahy, když byl v 65. minutě vyloučen hostující kapitán Pavel Hauer. Sudí střetnutí Pavel Vítek ho předčasně poslal do sprch za strčení soupeře, který by postupoval sám na brankáře. "Takhle náš brejk přerušil, na konci jsme navíc ještě nedali tutovku z malého vápna. Škoda, podle mě to bylo remízové utkání," dodal Holeček.

Nehrály se zápasy Rovensko pod Troskami – Sedmihorky, Velké Hamry B – Stráž pod Ralskem a především jeden ze zápasů jara, nedělní souboj rivalů Višňová – Frýdlant, jenž byl přeložen na 8. května. "Měli jsme podmáčené hřiště, předpověd počasí také nevěštila nic dobrého, byla zima, a tak jsme se už během soboty se zástupci Frýdlantu a vedením krajského svazu dohodli na náhradním termínu. Terén byl špatný, čekali jsme hodně lidí a toto nám přišlo jako rozumné řešení," vysvětlil Milan Melka, trenér Višňové.

To zápas mezi posledním Studencem a Pěnčínem bojujícím o první místo se odehrál, avšak na umělém povrchu ve Vrchlabí. "Tráva sice vypadá skvěle, ale je to hodně podmáčené a nechceme si hřiště zničit," řekl k přesunu místa konání hlavní trenér a člen výkonného výboru v jedné osobě Martin Hrubý.

Utkání skončilo jednoznačným vítěztvím hostujícího Pěnčína 7:0. "S bodovým ziskem jsme příliš nepočítali, chtěli jsme ale překvapit. Nicméně zranění a chřipková epidemie v týmu zapříčinila, že do zápasu nastoupili tři hráči dorostu. Věkový průměr základní sestavy byl v utkání 21,9 let. Ze základní sestavy nám totiž chyběla hned čtveřice hráčů. Pro mladé kluky to však byla obrovská zkušenost a motivace do další práce," hodnotil Hrubý vysokou porážku svého mužstva.

"Kvalita Pěnčína je obrovská. Už sestava a historie jejich hráčů napovídala, kam se bude utkání ubírat a jakým skončí výsledkem," uznal sportovně.