"Dostat druhou žlutou kartu po půlhodině hry za předčasné rozehrání standardky, to je skoro tragikomické," řekl hrající předseda Slovanu Ondřej Holeček, jenž sám dohrával zápas s rozseklým rtem a nosem.

Hlavní arbitr sobotního zápase Jaroslav Hnětynka poslal předčasné do sprch hostujícího Davida Chmátala v 34. minutě. První napomínání udělil za úmyslné zahrání míče rukou v nepřerušené hře, druhou před zmiňovanou hostující standardkou. "Úmyslně provedl přímý volný kop přesto, že rozhodčí hráče vyzval, aby počkal na jeho pokyn," napsal arbitr v zápise.

"Ano, první ruka byla naše hloupost, ale dostat druhou před zahrání naší standardky…," podivoval se Holeček.

Slovan i přesto dokázal využít zaváhání do té doby vedoucího Pěnčína, který v 19. kole uhrál na umělé trávě v Turnově jen bezbrankovou remízu se Sedmihorkami, a v čele tabulky má jednobodový náskok. "Tak pohled na tabulku nás těší, ale je to tam vyrovnané, navíc Velké Hamry B mají o zápas méně, Sedmihorky a Lomnice nad Popelkou dokonce o dva, pořadí se točí a jaro bude ještě dlouhé," říká s nadhledem předseda lídra tabulky.

Hrádek nad Nisou přesto další nástrahu zvládl. "Na umělce v Železném Brodě to bylo strašně těžké utkání, které se hrálo na nejmenším hřišti, na němž se podle pravidel vůbec může hrát. Spousta soubojů, přerušení a faulů. Jak jsem řekl, ovlivnilo to vyloučení, naštěstí jsme v té době po hlavičce Jaroslava Vacka vedli už 1:0 a krátce před přestávkou nás krásnou trefou ze standardky uklidnil kapitán Filip Strya. Ve druhé půli nás v přesilovce domácí zatlačili, dokonce snížili, dostali nás pod tlak a chvíli to s námi vypadalo všelijak. Nakonec devět minut před koncem rozhodl z penalty opět hostující kapitán," popsal zápas Holeček, přičemž penalta se kopala právě po zákroku na něj: "Ale měl jsem zranění po souboji v obličeji, byl ošetřován, tak bych penaltu ani kopat nemohl."

V sobotu přivítá první tým tabulky sedmý Frýdlant. "Čeká nás další náročný zápas, derby, doufám, že už se konečně začne hrát na normálních terénech, že si ten fotbal zase užijeme," uzavřel.