Láká vás krajský přebor?

Zatím je to takové padesát na padesát. Necháváme to na rozhodnutí vedení týmu a hráčů. Ti mladí chtrějí výš a vlastně asi chce i většina. Uvidíme.

Bylo by potřeba tým na krajský přebor posílit?

Musíme ho vhodně doplnit, protože někdo z kluků bude končit. Pokud se bude jednat o dva tři hráče, tak stejný počet budeme potřebovat sehnat, ale to je nyní těžký. Rozhodnutí stejně padne o víkendu, přihlášku musíme podat do 18. června.

Pokud byste měli hrát krajský přebor se stávajícím kádrem, zvládl by to?

Za posledních patnáct let jsme postoupili asi čtyřikrát, ale nikdy jsme se tam nezabydleli. Nyní bychom to, podle mě, zvládli, protože ta úroveň se díky různým objektivním vlivům změnila. Prvních šest týmů je sice výkonnostně jinde, ale pod nimi už jsou ti soupeři hratelní. Tam by o výsledcích rozhodovaly maličkosti, forma, jak se kluci na dané utkání vyspí.

Finančně a organizačně byste na vyšší soutěž měli?

Ano, máme dostatečný počet mládežnických celků, musel by se jen upravit počet pořadatelů, angažovat lidi na pořizování videa a podobně. To by nebyl problém. A ekonomicky zásadní rozdíl není v těchto krajských soutěžích ani v nákladech na cestování.

Definitivní krok k potvrzení druhého místa jste udělali vítězstvím nad Bílým Kostelem. Jaký zápas to byl?

Začátek utkání jsme na ně nastoupili a měli obrovskou převahu. Hned v první minutě jsme si vynutili penaltu, využili ji, ve čtvrté minutě jsme nastřelili tyč a mohlo to být 2:0, ale nějaké další šance jsme nevyužili. Soupeř se v prvním poločase dostával do hry pouze sporadicky. Některé věci neměli špatné, ale průběh byl dost jednoznačný.

V čem byl druhý poločas, kdy jste zvýšili až na 5:1, jiný?

Začali jsme dost vlažně a soupeř převzal na čtvrt hodiny iniciativu, z které pramenila po sedmi minutách kontaktní branka na 2:1. Podoba hry se úplně změnila, ale klíčová byla po hodině akce a krásný gól hlavou Cermana na 3:1, tím bylo po nich, jak se říká. Pak už jsme dohrávali poslední půlhodinu v klidu, po teči si dali polovlastní gól a pak jsme přidali rychle další.