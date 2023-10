Jedním ze zásadních problémů Sokolu Doubí, jehož výkony jsou v podzimní části fotbalové I. A třídy jako na houpačce, je produktivita. Skutečně malá produktivita. Čtyři porážky v řadě, pak tři vítězství, a nyní série tří porážek. V deseti zápasech pouze 11 vstřelených branek.

Peter Sulo, trenér TJ Sokol Doubí. | Foto: Deník/Petr Šimr

"Poslední zápasy jsme odbojovali, je to jiné než na začátku sezony, ale pokud nedáme gól, nemůžeme uspět, přes to nejede vlak," řekl trenér mužstva Peter Sulo.

Máte za sebou těžké prověrky, zápasy s ambiciózním Mšenem, druhou Jívanem Bělá či vedoucím Pěnčínem. Tam jste v sobotním utkání 11. kola dlouho drželi krok. Lídr tabulky zápas definitivně zlomil druhým gólem až sedm minut před koncem. Co k porážce 0:2 řeknete?

S favoritem jsme se drželi, bylo to odbojované, podobně jako v Bělé…

Ale…

Nechci mluvit ve frázích, ale pokud nedáme v takto těžkých venkovních zápasech alespoň jednu z několika málo šancí, které si dokážeme vytvořit, tak nemůžeme uspět. Je jasné, že na hřištích top týmů nebudeme mít ke skórování brankových příležitostí pět šest. Je jedno jestli jde o Horní Dolní nebo Spartu Praha. Bez gólů to prostě nejde.

Špatná efektivita tedy o výsledku rozhodla i ve zmiňovaném Pěnčíně?

Ano, špatná produktivita. Náš mladý mančaft to odbojoval, ale minimálně jednu příležitost jsme za mě využít měli. Soupeř byl lepší, my mohli jen překvapit. Na finální část jsme se měli lépe koncentrovat. Bohužel.

Hodkovice řeší brankářský rébus. Asi půjdu hledat gólmana do města, říká trenér

Kde se zápas lámal?

Za stavu 0:0 jsme měli po srážce a nedorozumění pěnčínského gólmana s jejich střeďákem tutovku, náš borec se je snažil přelobovat, ale skončilo to kousek vedle. Pak jsme měli ještě další dvě šance.

Jak hrál Pěnčín?

Byl fotbalovější, dostal nás chvílemi pod tlak. Nemůžu říct, že ne. Škoda druhého gólu, který jsme dostali ke konci. Ten už rozhodl.

Nyní vás čekají Ruprechtice, soused v tabulce, tedy další velká zkouška?

Bude to těžké, musíme k tomu přistoupit jako v posledních zápasech, třebaže jsme v nich body nezískali.

Vašemu týmu nevyšel úvod sezony, kde jste posbírali čtyři porážky, pak jste byli na vítězné vlně, ale nyní body nepřibývají.

Nechci to zakřiknout, ale od toho 4. kolo je to z naší strany už herně lepší. Je fakt, že jsme teď tři zápasy prohráli, minulý týden po našich chybách, ale věřím, že se nebudou opakovat. S klukama se o tom bavíme, hráli jsme s nejlepšími dvěma kluby v soutěži, Bělá i Pěnčín jsou po právu na horních příčkách, aspoň zatím. Snad se střelecky prosadíme v sobotu a projeví se to i na výsledku.