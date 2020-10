/KANONÝR VÍKENDU/ Třiadvacetiletý Petr Švejkovský v letošním podzimu fotbalového krajského přeboru střelecky táhne Slovan Hrádek. Ke čtyřem brankám aktuálně o víkendu přidal hattrick do sítě Desné, takže je zatím na čísle sedm.

Kanonýr Petr Švejkovský. | Foto: Miloslav Cihlář

„Sice jsem hrával na postu záložníka, ale nemáme útočníky, proto jsem v útoku. Hrajeme na jednoho v systému 5 – 4 – 1 a celkem se nám daří,“ říká střelec, který má zkušenosti i z nejvyšší soutěže dorostu, kdy hrával za Slovan Liberec. Tam před pěti lety jako kapitán skončil ze dne na den a odešel zpět do Hrádku, kde s fotbalem začínal. A bylo to sakra níž, do dorosteneckého krajského přeboru! Do druhé nejnižší soutěže.