Osmadvacetiletý odchovanec Bělé a FK Mladé Boleslavi se dostal na fotbalové Liberecko díky Milanu Bláhovi, který jej vedl ve II. futsalové lize (GMM Jablonec). Následoval jej do Doubí, kde trénoval a nyní za ním přestoupil do Krásné Studánky.

„Rok a půl jsem kvůli zraněnému kolenu nehrál. Mám proto zakázáno hrát v halách a na umělém povrchu. No a ten v Doubí bohužel je, proto jsem šel za Milanem do Studánky a po dlouhé pauze odehrál tři zápasy,“ říká Holický, který si zahrál do 13 let za FK Mladou Boleslav, dále za dorost Kosmonos divizi, I. A třídu v Bělé pod Bezdězem i krajský přebor za Benátky.

„První zápas za Studánku v Bělé se ještě nepovedl, prohráli jsme tam 0:2. Ale máme kvalitní kádr, přišlo hodně nových kluků, takže se pozvolna sehráváme a určitě ještě půjdeme nahoru. Porazili jsme Mimoň, Rynoltice a teď Košťálov. Cíl jsme si dali do 7. místa,“ přiznává halv, jenž se do Liberce dostal kvůli studiu na TUL.

„Po škole bydlím v Liberci čtvrtým rokem, a protože se mi nechtělo dojíždět za fotbalem do Bělé, přestoupil jsem do Doubí, kde Bláha působil,“ vysvětluje. A jak se zrodil víkendový hattrick?

„Určitě nebyl začátek z naší strany podceněn. Ale děláme chyby v obraně a Košťálov měl dva dobré útočníky. Postupně jsme začali sypat centry do vápna, jelikož jsme měli výškovou převahu a já jsem se z nich dvakrát prosadil hlavou. Pak jsem přidal třetí v 86. minutě. Jenže soupeř málem vyrovnal, když útočníka naštěstí z deseti metrů vychytal Jirák,“ připomíná hráč, který všechny tři absolvované zápasy odehrál na pozici středního záložníka.

„Začínal jsem jako útočník, ale postupně to se mnou šlo dolů. Takže do zálohy, na stopera a teď opět do zálohy, kde mě to vyhovuje nejvíc,“ uzavírá hráč, který v minulosti neměl o hattricky nouzi. Snad se tedy bude v Krásné Studánce prosazovat pravidelně.