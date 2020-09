„Průchič“ se trefil zatím ve všech třech zápasech (Mimoň a Rynoltice) a má tak pět gólů. Odchovanec ruprechtického klubu patří mezi top hráče, ale občas bývá na hřišti dost neviditelný.

„Nechám se otrávit. Ale to se někdy stává každému. Musí mě hra bavit,“ přiznává v současnosti vysunutý střední záložník. „Post takového podhroťáka mně vyhovuje. Mám volnost dopředu a dozadu nemusím,“ směje se kuřák, který si ani před zápasem cigaretu neodpustí.

„Je to mimo areál a hlavně proto, abych si protáhl plíce,“ prozrazuje. Ruprechtice jsou bez ztráty kytičky, což málokdo předpokládal. „Máme nového trenéra a devět bodů nikdo nepočítal. Otázka je, jak to bude pokračovat. Samozřejmě velké zkušenosti pro tým a jistota vzadu je Rampáček,“ říká Průcha, který každou sezónu nasází soupeřům více jak patnáct branek.

„Nabídky výš jsem měl, ale jsem v Ruprechticích celý život. To by muselo být něco hodně lukrativního, ale zase, kdo by chtěl kuřáka, který neběhá… Jsem v Ruprechticích spokojen,“ tvrdí.

Michal samozřejmě vstřelil řadu hattricků a také i větší porci gólů: „Čtyři, pět, to ale bylo ještě v I. B třídě. Baví mě góly dávat, ale i rád góly připravím.“ Rád vzpomíná na zápas s Hejnicemi, ve kterém Ruprechtice prohrávaly doma 1:2. Pak v závěru nastoupil a dvěma brankami duel otočil.

„To bylo hned po narození syna Matěje. Ještě jsem sice po oslavách nebyl fit, ale povedlo se mi v poslední minutě vstřelit rozhodující gól. A mohlo se slavit znovu,“ doplnil rok a půl ženatý top fotbalista Ruprechtic.