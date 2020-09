Šestadvacetiletý Tomáš pochází z Frýdlantu, kde prošel mládeží i týmy dospělých. Za dorost hrával ve VTJ Rapid Liberec Českou ligu a poté se vrátil do Frýdlantu. "V útoku hraji již od žáků. Nejvíc gólů jsem dal loni za Žibřidice, Rapidu to bylo pět. Dále si pamatuji šest bramek v dresu Frýdlantu proti Bozkovu. Hattricků bylo víc, statistiku si o tom ale nevedu," přiznává střelec, který od léta 2017 z Frýdlantu zamířil do Polska.

"Měl jsem tam hodně kamarádů, kteří mě zlanařili. Do Bogatyinie hlavně brankář Zajíček a hráli jsme IV. ligu. Pak rok za Sudety Giebultow u Mirsku. Byla to pro mě velká zkušenost, jak jazyková tak první finanční. Do Giebultowa mě přivedl spoluhráč z Bogatyinie, který zde začal trénovat. Hráli jsme špici IV. ligy a dokonce vyhráli krajské kolo Polského poháru. Ve finále jsem vstřelil oba góly a zvítězili jsme 2:0. Ale pak to skončilo, protože majitel přišel o byznys, a to ze dne na den. Sice jsem měl a mám nabídky z Polska, ale nechce se mi z Liberce dojíždět. Do Giebultowa to bylo hodinu a půl autem. Navíc jsem studoval v Liberci vysokou školu, a to moc dobře nešlo skloubit," říká o rok a půl dlouhém polském angažmá.

"Chtěl jsem něco místního," podotýká. Z Polska proto vyslyšel volání Nového Boru, jenže zde doplatil na zdravotní problémy. "Byla to vyhřezlá ploténka na zádech, což mi nedovolilo dost dlouho hrát. Dal jsem se do kupy, ale v Boru jsem už trénovat intenzivně nemohl, a tak jsem skončil. Do Frýdlantu se mi z libereckého bydliště nechtělo jezdit, takže několik kamarádů, kteří hráli v Žibřidicích, mě přemluvilo a působím tam rok. Mančaft máme dobrý, zkušení hráči a navíc tam není tolik tréninků. Kluci většinou dělají přes týden za hranicemi, proto trénujeme jen v pátek. Přesto máme postupové ambice. Mohli jsme postoupit už v loňské sezóně, kdy jsme byli po podzimu první, ale kvůli covidu byly soutěže předčasně ukončeny. Takže jsme na to doplatili. V současnosti se daří a jsme v tabulce druzí, dva body za Českou Lípou," říká Částek, který si pochvaluje v útoku spolupráci se zkušeným Davidem Smolou. Také sedmigólovým střelcem.