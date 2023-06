Jablonnému se na jaře daří. Do utkání s Jestřebím mělo na svém kontě šest vítězství, dvě remízy a žádnou porážku. ,,Na soupeře jsme si věřili. V jarní části jsme byli do té doby bez porážky. Mysleli jsme si ale, že budou o něco lepší a takový výsledek nečekali," přiznal Čermák.

Mladý útočník už toho stihl za svou kariéru poměrně dost. "K fotbalu mě přivedl strýc. Začínal jsem ve Stráži nad Nisou, kde jsem hrál asi devět let. Následoval přestup do Doubí a dvouleté působení v dorostu. Po rozpadu v Doubí nás různě přeřazovali do okolních týmů a já skončil v Rapidu. Tam mě to moc nebavilo a s fotbalem jsem na půl roku skončil. Vrátil jsem se k němu ve Vratislavicích, kde jsem byl tři roky. Poté si mě vytáhli na vyšší soutěž, konkrétně A třídu, do Rynoltic. I zde se to rozpadlo a já šel do Hrádku nad Nisou. Z tohoto klubu jsem teď na hostování právě v Jablonném," vypráví své cestování hráč, který si zahrál nejvýše Krajský přebor v Hrádku nad Nisou.

Proč tedy nezůstal o dvě soutěže výše? ,,Neměl jsem kvůli práci čas na tréninky a nestíhal je. Chtěl jsem hlavně hrát a zkusit nižší soutěž, proto jsem v Jablonném," osvětlil a vzápětí dodal: ,,Je tu skvělá parta. Mám tu bráchu a spoluhráče Tomáše Marxe, se kterým jsme společně hráli ve Vratislavicích. Líbí se mi tu a vypadá to, že bych zde mohl působit i příští sezonu," nastínil svou fotbalovou budoucnost.

Zároveň přiznává, že ambice už příliš nemá. ,,Fotbal hraji už jen pro radost. Jako menší jsem měl samozřejmě vyšší cíle, ale teď už ne," říká smířlivě obdivovatel Cristiana Ronalda a fanoušek Realu Madrid, londýnského Arsenalu či pražské Slavie.