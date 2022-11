„V prvním poločase to moc dobře nevypadalo, ten jsme jen stěží vyhráli 2:0. Ale potom jsme měli dobrý vstup do druhé půlky a soupeř psychicky úplně odešel. A mně se dařilo. Do čeho jsem kopnul, to skončilo gólem,“ usmívá se kanonýr Tomáš Bárta. To je pocit, který si poslední dobou tak často nedopřává, protože častěji než na hrotu hraje ve střední záloze. Gólové situace tak připravuje hlavně pro ostatní. „Kdyby se to počítalo jako kanadské bodování, tak jsem si jistý, že by Bárta bodování střelců suverénně vedl,“ domnívá se trenér týmu Lukáš Hodan.

Skladba útočníků je podle trenéra na A třídu nadstandardní. „Mám tam Tomáše Bártu, který má myšlení i kopací techniku profesionálního fotbalisty. To se ví. Ale také už má nějaký ten pátek odehraný,“ začíná rozbor trenér Lukáš Hodan. „Dál je v útoku Mikuláš Žďárský, divizní hráč z Turnova, který se ale kvůli zranění musel stáhnout do nižší soutěže,“ pokračuje Hodan. Další jmenovaný útočník je Marek Vít. „To je takový bomber vpředu, který na sebe stáhne tři hráče a dělá tak pro ostatní prostor zakončit,“ vypichuje Vítovu herní charakteristiku Hodan. „Určitě k nim patří ještě mladý Tomáš Schmeiler, to je takový maratonec a bojovník, který ještě do minulé sezóny dával do pěti gólů. Loni jich měl patnáct, a teď už jich má v půlce sezóny dvanáct. Ten ohromně roste se zkušenějšími hráči,“ uzavírá silnou útočnou čtveřici trenér.

Lukáš Hodan přebíral klub před rokem a půl na pátém místě tabulky. Po podzimní části jsou čtvrtí v těsném kontaktu s týmy na vyšších příčkách – Košťálov-Libštát, Žibřidice a vedoucí Chrastava. „Bereme to krok po kroku. Pokud by se povedlo být na čele, možná bychom nad postupem uvažovali. Ale to by asi komplikovaly administrativní věci, jako například mládež, kterou nemáme,“ naráží Hodan na skutečnost, že po starší přípravce odchází mladí fotbalisté na akademii do Turnova. „Je lepší hrát o soutěž níž a nahoře, než o soutěž výš hrát o sestup,“ vysvětluje Lukáš Hodan.

Kanonýr Bárta už po vyšší soutěži nešilhá. „Leda bychom si krajský přebor vykopali s Pěnčínem,“ říká rezolutně Bárta. Občas se objeví a nějaká nabídka změnit angažmá, ale to nemá kanonýr v plánu. K trenérovi se takové nabídky naštěstí ani nedostanou. „Šéf klubu je Tomášův táta, a ten je rovnou shodí ze stolu,“ směje se Hodan.

K silnému útoku má Pěnčín momentálně trochu slabší obranu. „Chybí nám defenzivní záložníci. Pro letošní sezónu jsme měli domluvené dva nové hráče, ale jeden z nich se zranil asi týden před přestupem. Narychlo jsem tehdy domluvil Daniela Hurta z Jenišovic. Ten odehrál asi tři zápasy a při čtvrtém si urval si křížový vaz,“ popisuje smolný úvod sezóny v jejich obraně. I proto musí v záloze pomáhat střelci jako například Bárta. „Ale žádné posily teď nehledámne, počkáme si, až se marodi uzdraví. Spíš bychom potřebovali omlazovat a vychovávat si mladé. Dřív fungovala aspoň nějaká spolupráce s turnovskou akademií. Ale od té doby, co tam založili B tým, tak se nám kluci nevrací. Musíme mladé kluky shánět po okolních vesnicích,“ dodává trenér Lukáš Hodan.