Celek z východního cípu Libereckého kraje je v úvodu utkání trochu překvapil. „Mám určitě radši vyrovnaná a vyhecovaná utkání. Náš tým je dost mladý a když se nám povede hrát týmově a vnutit soupeři naši hru, tak z toho pak těžím já jako útočník,“ vysvětluje třiadvacetiletý Gschwentner. „Momentálně jsem v týmu velmi spokojený, myslím si, že jdeme správnou cestou a společně dostaneme klub tam, kde si zaslouží být. Do týmu v létě přišlo několik nových kluků a zbytek kádru doplnil dorost, proto cíle na tuto sezónu jsou vytvořit dobrou partu, stabilní kádr a skončit bychom chtěli do pátého místa,“ říká útočník. Přemýšlí i nad případným postupem, ale opatrněji. „Postoupit bychom samozřejmě chtěli, ale je třeba vybudovat pevné základy, abychom taky něco v té A. třídě uhráli.“

Kromě pondělí a středy je Roman na hřišti každý den. Kromě vlastního tréninku má na starosti trénink kluků U15. „Velmi si cením práce vedení a trenérů všech kategorií. Ale zlepšil bych práci s mládeží, mohla by být více koncepční s jasnými cíli co chceme děti učit,“ zamýšlí se Gschwentner. On sám je v klubu od kategorie starších žáků, do té doby se proháněl po hřišti v dresu Slovanu Liberec. „I v Rapidu byla v každé kategorii velká konkurence, takže bylo třeba na sobě hodně pracovat,“ vzpomíná na mládežnické časy Gschwentner.

Letos se mu povedlo dokončit bakalářské studium na Fakultě mechatroniky na TUL a rád by pokračoval v cestě za inženýrským titulem. Zkušenosti v praxi nabírá v zaměstnání jako elektrotechnik. Zbyde-li mu nějaký volný čas, rád cvičí, jezdí na kole, na bruslích, v zimě potom na sjezdovkách a na běžkách. Kromě toho si nenechá nikdy utéct ještě jednu důležitou příležitost. „Po každém zápase máme večeři v restauraci od pana majitele a za výhru slíbené nějaké to pivko. Ale hlavně se těším na kluky, kdy zápas probereme u stolu, nikdy nikdo nechybí, tak je vždy dobrá atmosféra,“ říká opora Rapidu. Řadí se mezi velké fanoušky Slovanu Liberec. „Rád bych si někdy zahrál na stadionu U Nisy. Mimo Českou republiku by to bylo na Camp Nou. Aktuálně se ale nejlíp cítím na stadionku ve Svojsíkově ulici,“ uzavírá Roman Gschwentner.