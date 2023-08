Byla to one man show. Utkání celků z horní poloviny tabulky liberecké I.B třídy západ…

V závěru minulé sezony toho jilemnický trenér Aleše Skalický, jak sám přiznal, moc nenaspal. Tým se zachránil za pět minut dvanáct. A to nejen před sestupem. Šlo o velký psychický nápor. "Hrozilo, že by se v případě pádu do okresních soutěží sponzor věnoval pouze mládeži," uvedl před zahájením přípravy v rozhovoru pro Deník kouč Skalický.

Nyní má jeho mužstvo jiné ambice. "Je pravda, že už nechci zažít, abychom se do posledního kola strachovali o udržení. Cíl je jasný, hodláme být minimálně do pátého místa. Po podzimní části sezony můžeme ty ambice upřesnit," přidal k vizím na prahu nového ročníku klubový šéf.

Jilemnice už o prázdninách šlapala. Důkazem se stala výhra nad účastníkem krajského přeboru z Košťálova 4:3, mužstvo slavilo třeba rovněž divoké vítězství nad účastníkem I. A třídy libereckého regionu Rozstáním 9:5. "Je pravda, že nám přáteláky vyšly. Až na ostudu ve Stráži pod Ralskem. Pouze tento zápas sen nám nepovedl, ale jinak jsme proti týmům z krajského přeboru nebo I. A třídy odehráli velice solidní střetnutí. Stráž nás srazila na zem, aby jsme si nemysleli, že máme všechno vyřešené," připomněl Horáček.

Na letní dril úspěšný tým navázal i o víkendu, kdy porazil zmiňované Přepeře B. "Přijeli jsme s respektem a očekáváním, zda domácí nasadí hráče třetiligového A mužstva. Přes léto jsme složili nový tým, teď pracujeme na nějakém stylu a konsolidaci. Chtěli jsme vyhrát, s výsledkem jsme spokojení, s předvedenou hrou ještě úplně ne. Celkově dál pracujeme na tom, abychom předváděli hru, jakou jsme si řekli," hodnotil parádní vykročení asistent trenéra Jakub Illner.

Rozhodně ale nešlo o nějakou procházku růžovým sadem. "Jsme rádi, že se vyhrálo, odbojovalo. Bylo to ostřejší. Já jsem tam sice nebyl, ale důležité bylo, že jsme rychle vyrovnali na 2:2 a pak otočili. Co vím, tak to bylo dost, hektický, bojovný a vyhrocený," přidal Horáček. "Přepeřská juniorka hrála ze začátku dobře, měla vysoko postaveného brankáře, který ji pomáhal s rozehrávkou, sbíral nám balóny, které jsme zkoušeli hrát delší. Pak došlo k jeho zranění, což nám je strašně líto. Po jeho vystřídání se průběh zápasu zlomil. My jsme se zklidnili, soupeři kolem 70. minuty došla fyzička. Druhou polovinu utkání jsme hru kontrolovali," hodnotil asistent.

Po zranění brankáře ukázal jilemnický nový tým šokující čtyřgólový obrat

Už na losovacím aktivu v hotelu Liberec se před zahájením sezony šuškalo, že právě Jilemnice může být černým koněm soutěže. "Máme sedm fungl nových hráčů, jedná se o kluky z Mladé Boleslavi, Lomnice nad Popelkou a Harrachova. Jsou pro nás velkými posilami, vypadá to, že do kádru zapadli. Věřím, že ten tým bude šlapat. Kvalitativně jsme šli nahoru," řekl předseda.

Jilemnice se těší na domácí premiéru. "Teď nás prověří Turnov B, který by na tom měl být dobře. Mají tam dynamické, rychlé mladíky, bývalé dorostence, kteří prošli třeba libereckým Slovanem. V prvním kole smázli Lučany 7:1, čeká nás druhá juniorka v řadě," připomněl Horáček. "A velká výzva. Musíme se připravit na kvalitní tým," dodal před sobotním střetnutím, které má výkop v 17.00, asistent Illner.