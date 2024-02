Jilemnice udělala kaufy jako v lize. Už má dva elitní snajpry i vysněnou posilu

/FOTO, VIDEO/ Po letním zbrojení přitopil SK Victory Jilemnice ohledně posilování „pod kotel“ i v zimní pauze. Konkurence musí být ve střehu, je zde favorit na postup do fotbalové I. A třídy. „Nikde jsme to jako cíl nevyhlásili, ale pokud se to povede, vstoupí do klubu druhý významný sponzor a vše posuneme opět na vyšší úroveň,“ řekl hlavní trenér mužstva Aleš Skalický, jenž si chválí příchod nových akvizic, nasazení mladých pušek i dosavadní průběh přípravy.

Od poloviny ledna je příprava jilemnické party v plném proudu. Mužstvo bylo v první polovině sezony nejlepší venku, s 49 nastřílenými góly třetí nejproduktivnější v ofenzivě v celé soutěži a jen díky pokaženému finiši ztrácí na druhou Zásadu ve východní skupině čtyři a na vedoucí Držkov šest bodů. A aby bylo na jaře ještě veseleji, má pomoct optimální vyladění formy. Dril začal pravidelným silovým a dynamickým kruhovým tréninkem v nedalekých Martinicích. V bývalém kravíně byly podmínky pro tento typ tréninku drsné. „Ale to k tomu patří. Pro hojnou účast jsme museli družstvo rozdělit na dvě skupiny a fyzicky se zapojil i celý realizační tým. Čtvrteční tréninkové jednotky probíhají na umělce ve Vrchlabí, kde se všichni společně zaměřujeme na běh, práci s balónem, střelbu a takticko-průpravnou část. A úspěšně jsme vykročili do základní skupiny krajského poháru. Vše běží ok,“ shrnul na úvod rozhovoru pro Deník kouč aktuálně šestého celku tabulky. Můžeme začít právě zmíněným zápase proti Košťálovu, který jste o víkendu v Lomnici nad Popelkou vyhráli nad nováčkem krajského přeboru 2:1. Co vám ukázal?

Od úvodního výkopu jsme se prezentovali útočnou hrou. Klukům musím poděkovat a všechny pochválit. I když to bylo od listopadu zase utkání, ve kterém o něco jde, tak všichni hráči podali zodpovědný výkon a mile mě překvapili. POZVÁNKA: Turnaj WEHT poprvé v ČR, pět reprezentací se představí v Liberci Přitom jste při skládání sestavy nebyl v ideální pozici.Z různých důvodů nám chybělo dvanáct hráčů ze širšího kádru, před zápasem kvůli střevním potížím navíc vypadl i Václav Kohout, letní posila z Mladé Boleslavi. Děkuji čtyřem dorostencům, z nichž dva nastoupili v základu od první minuty, a v utkání obstáli všichni skvěle až excelentně. Jedná se o šestnáctileté mladíky ročníků 2006/07. Věřím že se do příštího utkání už přidají i další naši hráči. Příští utkání sehrajeme proti kvalitnímu celku z Bělé a doufám že opět obstojíme. Bude to vyhecované, derby, jsme kousek od sebe. Překvapili jste i Košťálov?

Jim údajně taky někdo chyběl, ale my se se o soupeře nezajímáme. Díváme se na sebe, jsme rádi, že jsme první zápas zvládli. Bylo vidět, že pokud se dobře trénuje, projeví se to a hráčům se vše vrátí v utkání. Pohár libereckého svazu má nový formát, začíná se ve skupinách. Líbí se vám tento model?

Je to perfektní, máme čtyři jasné zápasy, ale čekají nás i klasické přípravy. Po Bělé a Studenci jsme měli mít v poháru volno, ale budeme hrát 24. února v Desné s Jičíněvsí, pak bude následovat pohárová konfrontace s Železným Brodem a následně máme ještě domluvený v Turnově zápas s FC Jenišovice. Těsně před mistráky dám klukům volno, aby si odpočinuli, doléčili případné šrámy. A pak jdeme na to, čeká nás doma druhá Zásada. To bude ostrý start, že?

Od toho prvního utkání se bude odvíjet celé jaro, neboť z prvních pěti zápasů hrajeme čtyřikrát doma. Pokusíme se nasbírat co nejvíce bodů. Věřím, že nám pomůžou i posily, které jsme získali. PODÍVEJTE SE: Pohár nadchl. Přinesl senzace, vysoké výhry i brankové hody O koho se jedná?Udělali jsme dva hráče z Pěnčína od mladého Pelty. Hrozně moc by nám měl pomoci nejlepší střelec I. B třídy Michal Kohout, který dal na podzim 14 gólů. Teď budeme v ofenzivě hodně silní, protože v kádru zůstává i dvanáctibrankový Petr Mätzelt, mezi kanonýry v první části sezony třetí nejlepší. Na podzim jsme dali 49 gólů a teď to ještě doplnili. Jaké bylo vaše další přání ohledně posil?

Vedle útoku musíme myslet i na obranu. Jsem rád, že se podařil příchod stopera Dominika Dědka. Už v prvním utkání ukázal, že tomu dá rozum, rozehrávku a kluky uklidní. Chtěli jsme ho už před začátkem podzimu, ale Pěnčín ho uvolnil až teď. Kádr budí strach…

Teď ho máme fakt dobrý. Ti kluci, kteří tady jsou, prošli řadou mužstev a člověk se o ně může opřít. Minulou sezonu jste se do poslední chvíle zachraňovali, pak nastal obrat…

V létě přišlo sedm kvalitních hráčů a všichni víme, že když se udělají takové kaufy třeba i v lize, nemusí to hned šlapat. U nás si vše ale sedlo a přidali se i ti domácí. Jak hodnotíte podzim?

Celou dobu jsme byli na druhém místě tabulky, ale z posledních tří zápasů jsme získali jen dva body. Ostatní konkurenti naopak bodovali naplnilo a dostali se v tabulce před nás. Ten konec nás mrzí, protože věřím, že tenhle tým má na daleko víc. Gladiator Race 10 km: Nahoru a dolů nebo na dno a pak zpět? S jakými ambicemi tedy půjdete do jara?Na jaře by to mělo být ok. Dobře. Mluví se v Jilemnici o postupu?

Nejdříve se musíme pořádně připravit, pak jít zápas od zápasu. Už jsem říkal, jak důležitý bude začátek. Nikde jsme do světa nevyhlašovali, že chceme postoupit. Když se to povede, tak povede. Hlavně ale chceme být každému rovnocenným soupeřem. Vy osobně si I. A třídu přejete?

Pokud se postoupí, bude rád. Šťastný by byl i sponzor, který se v současné době o celý klub stará. Pokud se postoupí, tak má připraveného dalšího partnera, který nám sponzorsky pomůže. Vyšší soutěž by měla ještě větší náboj.

