„Když jedeme na zápas někde poblíž, tak jedeme hned domů. Ale proto, že je to do Studence taková dálka, tak si kluci přáli někde zastavit. Máme takovou oblíbenou hospodu naproti hřišti v Sedmihorkách, kde jsme byli už asi pětkrát. Tam se nám moc líbí, tak se tam zastavíme. Někdo si bral dokonce dovolenou, protože se vrátíme hodně pozdě, ale tohle tmelení týmu je potřeba,“ říká vedoucí mužstva Višňové Jaroslav Soukup. Konečný výsledek byl po několika obratech pro Višňovou příznivý, ale ještě dvacet minut do konce utkání to vypadalo, že hostům večeře trochu zhořkne.

„Naši kluci odvedli super výkon, ale museli jsme jít hodně do rizika a bohužel jsme museli po červené kartě dohrávat zápas v deseti,“ hodnotí výkon domácích trenér Martin Hrubý. „Zatím jsme si všechny zápasy prohráli sami. Ke konci nás rozhodčí potrestal dvěma žlutými kartami a hned na to penaltou. Otázkou je, jestli to tak všechno mělo být. První žlutá pro Kuříka byla určitě zasloužená, ta druhá byla z mého pohledu hodně přísná,“ přemýšlí kouč. „Ale těší mě, že za námi po zápase soupeř přišel a pochválil nám hru,“ dodává Hrubý.

Studenec poskočil hned o dvě soutěže. V krajském přeboru to bude pořádný fén

„Náš výkon byl na začátku hrozný. Hrajeme tuhle soutěž už pětadvacet let a přijeli jsme sem jako největší amatéři. Oproti tomu chlapi ze Studence hrají tak, že nemají co ztratit a bojují. Nám sice chyběl jeden klíčový účastník, ale o tom to není. I tak jsme se neměli přizpůsobit a měli jsme přesvědčivě využít šance a dávat góly. V průběhu první půle se nám sice povedlo se zvednout, ale začátek druhého poločasu byl zase mizerný. Naštěstí to dopadlo jak to dopadlo,“ vypráví trenér Višňové Martin Melka. „A nemusíme se na sebe při společné večeři mračit,“ směje se Melka.

Zdroj: Jana Ryantová

I když se Studenci zatím nedaří odlepit se ode dna tabulky, tak odhodlání si zasloužit místo v krajském přeboru vládne nejen v kabině, ale i na tribuně. V posledních týdnech se o klubu psalo mnohem víc kvůli situaci v obci než kvůli herním výkonům. Obyvatel bytu v sousedství areálu podal na klub stížnost kvůli rušení klidu. S žalobou uspěl a okresní soud v Semilech rozhodl o zákazu používání bubnů a dalších fandících pomůcek.

„My jsme se samozřejmě odvolali u krajského soudu a rozsudek tak zatím není pravomocný,“ popisuje vývoj kuriózní situace Martin Hrubý.

„Uvidíme, jestli fotbalová veřejnost a sudce budou používat zdravý rozum. Myslím si, že zakázat fandění v celé republice je opravdu nebezpečný judikát, protože větších týmů by se to dotklo mnohem víc než nás,“ přemýšlí Hrubý.

V praxi by sportovní klub Studenec musel zajistit, aby ani domácí, ani hostující fanoušci nepoužili buben, trumpetu či jiné nástroje. „Máme vyhotovená i hygienická měření, že nepřekračujeme žádnou povolenou hranici hluku, ale ta soud asi zatím v potaz moc nebral,“ krčí rameny Martin Hrubý. Ve Studenci tak čekají na rozsudek, ale do té nehodlají svůj domácí tým připravit o vřelou atmosféru při zápase.