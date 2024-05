Lídr A třídy a její skoro jistý vítěz TJ Sokol Pěnčín měl v sobotní podvečer skvělý nástup do utkání. Po hokejové euforii, kdy český národní tým porazil na mistrovství světa Švédsko 7:3 si stejným výsledkem poradil s dvanáctými Žibřidicemi. Trenér z toho ale tolik nadšený nebyl.

Kanonýr Jan Řeháček s míčem u nohy během utkání ve Studenci. | Foto: SK Studenec/Vladimíra Křížková

„Před zápasem mi říkali, že by bylo super vyhrát 7:3 jako hokejisti proti Švédům. Odvětil jsem, že to nepřipadá v úvahu a nechceme dostat tři góly. A ejhle,“ pousmál se Lukáš Hodan, pěnčínský lodivod.

Jeho svěřenci jakoby se vzhlédly v hokejistech a za prvních deset minut nasázeli hned tři branky. „Než přišli diváci z hokeje, bylo to 3:0. Pak sice Žibřidice snížily, ale vzápětí jsme opět odskočili ihned po rozehrávce, kdy Bárta z půlky přehodil gólmana. Řeháček měl navíc opět svůj den a kdyby byl o deset mladší, mohl by snad hrát s takovou formou v lize. Když má vedle sebe Bártu, Hurta a Mikyho Žďárského, jedná se o extrémní sílu,“ pochvaluje si kouč.

Pěnčínu tak stačí jediný bod ze tří zápasů na vítězství v soutěži. „Je to blízko. V podstatě je hotovo. O víkendu si sedneme a řekneme si, co a jak. Příští týden už by tedy mělo padnout konečné rozhodnutí,“ zůstal Hodan stále tajemný, když došlo na téma postupu do krajského přeboru.